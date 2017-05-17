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17 мая 2017, 13:04
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Паводок – 2017: Ледоход дошел до Якутска

 Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 10.00 (якт) 17 мая 2017 года

 На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе ГО «Город Якутск», уровень воды составляет 240 см, при критическом 990 см. густой ледоход. Верхняя кромка  ледохода находится в районе н.п. Кытыл – Дюра Хангаласского района, уровень воды ниже рейки, при критическом 1631 см, средний ледоход.

у н.п. Кангалассы лед стоит, уровень воды составляет 487 см, при критическом 1100 см.

На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Дыгдал Усть-Алданского района, уровень воды ниже рейки, при критическом 1005 см, лед стоит. Верхняя кромка находится у н.п. Крест – Хальджай Томпонского района, уровень воды составляет 475 см, при критическом 798 см, редкий ледоход.

у н.п. Батамай Кобяйского района наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 620 см,  при критическом 1120 см.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Сунтар Сунтарского района, уровень воды составляет 825 см, при критическом 1335 см, разводья. Верхняя кромка —  у н.п. Крестях Сунтарского района, уровень воды составил 726 см, при критическом 1100 см, наблюдается редкий ледоход.

у н.п. Нюрба Нюрбинского района наблюдаются разводья, уровень воды составляет 520 см, при критическом 980 см.

На реке Яна на притоке реки Яна, реке Сартанг, у гидропоста Юнкюр, лед стоит, уровень воды составляет 270 см, при критическом 475 см.

У н.п. Верхоянск Верхоянского района наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 444 см, при критическом 1020 см.

у н.п. Батагай Верхоянского района наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 465 см, при критическом 970 см.

На реке Колыма — Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 454 см, при критическом 850 см, густой ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Коркодон Магаданской области, густой ледоход, уровни воды ниже критических отметок.

у н.п. Среднеколымск Среднеколымского района закраины, уровень воды составляет 272 см, при критическом 1200 см.

На реке Индигирка преобладает рост уровня воды, вода течет поверх льда. Согласно прогнозу, вскрытие  реки у гидроста Усть-Нера ожидается 20.05.17г.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории МО «г. Якутск» и Верхнеколымском районе работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Хангаласского, Таттинского, Усть-Алданского, Томпонского, Намского, Мегино-Кангаласского, городского округа «Город Якутск» с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

 

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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