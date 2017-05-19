Паводок – 2017: Ледоход дошел до Табаги  

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 10.00 (якт) 19 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Намцы Намского района, уровень воды составляет 696 см, при критическом 1100 см, редкий ледоход. Верхняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Табага Городского округа «Город Якутск», уровень воды составляет 745 см, при критическом 970 см, редкий ледоход.

У г. Якутска уровень воды составляет 533 см, при критическом 990 см, густой ледоход.

На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Дыгдал Усть-Алданского района, уровень воды 977 см, при критическом 1005 см, редкий ледоход. Верхняя кромка находится у н.п. Верхоянский Перевоз Усть-Алданского района, уровень воды составляет 1099 см, при критическом 1350 см, редкий ледоход.

У н.п. Батамай Кобяйского района наблюдаются подвижки, разводья, уровень воды составляет 753 см, при критическом 1120 см.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, уровень воды составляет 832 см, при критическом 980 см, густой ледоход. Верхняя кромка — у н.п. Нюрба Нюрбинского района, уровень воды составил 683 см, при критическом 980 см, наблюдается редкий ледоход.

Накануне осуществилось вскрытие реки Яна у н.п. Верхоянск Верхоянского района, наблюдается средний ледоход, уровень воды составляет 474 см при критическом 1020 см.

У н.п. Батагай Верхоянского района наблюдаются разводья, уровень воды составляет 506 см, при критическом 970 см.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается в 80 км ниже н.п. Зырянка, уровень воды составляет 545 см, при критическом 850 см, редкий ледоход. Верхняя кромка – в 20 км выше н.п. Зырянка, редкий ледоход, уровни воды ниже критических отметок.

У н.п. Среднеколымск Среднеколымского района — закраины, уровень воды составляет 294 см, при критическом 1200 см.

На реке Индигирка преобладает рост уровня воды, вода течет поверх льда.Согласно прогнозу, вскрытие реки у гидроста Усть-Нера ожидается 20 мая 2017г.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Верхнеколымского района и городского округа «Город Якутск» работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Усть-Алданского, Кобяйского, Верхнеколымского, Среднеколымского, Намского, Мегино-Кангаласского районов, городского округа «Город Якутск» с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.