Паводковая ситуация в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 11.00 (якт) 4 июня 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в 45 км ниже н.п. Кюсюр Булунского района, уровень воды составляет 2391 см при критическом 3150 см, густой ледоход. Верхняя кромка в 120 км выше н.п. Кюсюр Булунского района (440 км до устья), средний ледоход.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 25 км ниже н.п. Усть-Янск Усть-Янского района уровень воды составляет 850 см при критическом 1023 см, средний ледоход. Верхняя кромка – у г/п Юбилейная Усть-Янского района, уровень воды составляет 1217 см при критическом 1500 см, редкий ледоход.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже границы Абыйского и Аллайховского районов, густой ледоход. Верхняя кромка – в 70 км ниже н.п. Белая Гора, уровень воды составляет 1050 см при критическом 1202 см, редкий ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается 70 км ниже в районе г/п Сухана Оленекского района, уровень воды составляет 1061 см, при критическом 1350 см, густой ледоход. Верхняя кромка — в 100 км выше г/п Сухана, редкий ледоход.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского района работают межведомственные оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.