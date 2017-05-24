Паводковая ситуация в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 18.00 (якт) 24 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в 60 км ниже н.п. Сангары Кобяйского района, густой ледоход. Уровень воды у н.п. Сангары составляет 921 см при критическом 1150 см, средний ледоход. Верхняя кромка ледохода наблюдается в 50 км выше н.п. Сангары, редкий ледоход.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в 40 км ниже н.п. Вилюйск Вилюйского района, уровень воды составляет 865 см при критическом 990 см, густой ледоход. Верхняя кромка — в 50 км ниже н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, уровень воды составляет 822 см при критическом 1100 см, редкий ледоход.

— у н.п. Хатырык – Хомо Кобяйского района наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 793 см при критическом 1220 см.

— у г/п Промышленный Кобяйского района, уровень воды составляет 1616 см, наблюдается подвижка льда

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 10 км выше н.п. Сайды Верхоянского района. Уровень воды у н.п. Сайды составляет 701 см при критическом 1190 см, разводья. Верхняя кромка – на 70 км ниже н.п. Батагай, редкий ледоход, уровень воды составляет 475 см при критическом 970 см.

— у н.п. Усть – Куйга Усть-Янского района наблюдается подвижка льда, уровень воды составляет 615 см при критическом 1200 см.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается в 120 км ниже н.п. Среднеколымск Среднеколымского района, густой ледоход. Верхняя кромка наблюдается в 20 км ниже н.п. Среднеколымск, уровень воды составляет 1063 см при критическом 1200 см, редкий ледоход.

— у н.п. Колымское Нижнеколымского района наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 805 см при критическом 1010 см.

— у н.п. Черский Нижнеколымского района наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 320 см при критическом 600 см.

На реке Индигирка 23.05.2017 г. осуществилось вскрытие реки Индигирка у н.п. Усть – Нера Оймяконского района, уровень воды составляет 196 см, при критическом 560 см, редкий ледоход.

По состоянию на 18.00 (якт.) 24.05.2017 года в н.п. Березовка Среднеколымского района остаются подтопленными 34 жилых дома, а также 7 социально-значимых объектов.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского, Верхнеколымского районов и городского округа «Город Якутск» работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Среднеколымского, Оймяконского, Вилюйского, Верхневилюйского, Кобяйского, Верхнеколымского, Верхоянского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.