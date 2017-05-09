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9 мая 2017, 15:10
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Паводковая обстановка в Якутии на 13.00 часов 9 мая 2017г.

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Пеледуй Ленского района (до г. Ленск 187 км, до устья 2852 км), уровень воды составляет 478 см при критическом 1200 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Визирный Киренского района Иркутской области, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 95 км. За сутки ледоход продвинулся на 6 км.

На реке Алдан продолжается подъем уровней воды с интенсивностью 10-50 см за сутки, наблюдаются закраины, вода на льду, лед подняло. В верхнем течении отмечаются подвижки льда и разводья, ниже по течению – закраины, лед подняло.

На реке Амга ледоход проходит двумя участками:
Нижняя кромка основного ледохода наблюдается в районе н.п. Соморсун (Михайловка) Амгинского района (в 81 км ниже н.п. Амга Амгинского района, 361 км до устья). Уровень воды у н.п. Амга составляет 484 см при критическом 925 см, наблюдается редкий ледоход. Верхняя кромка – на 10 км ниже гидропоста Буяга (в 430 км выше н.п. Амга на территории Алданского района), уровни воды составляют 365 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 511 км.
Нижняя кромка второго участка ледохода наблюдается в районе н.п. Чимнайи Таттинского района (105 км до устья), уровень воды составляет 952 см при критическом 1140 см, средний ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Дая-Амга Таттинского района, уровень воды ниже рейки, критический уровень 1200 см. Протяженность ледохода составляет 120 км.

На реке Вилюй на всем протяжении реки продолжается подъем уровней воды с интенсивностью 5-15 см за сутки, местами закраины, вода на льду.

На реках: Лена, Алдан, Вилюй, Амга наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. На северных реках: Колыма, Индигирка и Яна — ледостав.

На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Алданского, Амгинского и Чурапчинского районов работают межведомственные оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского, Амгинского, Таттинского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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