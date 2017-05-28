Паводковая обстановка в Якутии на 13.00 28 мая  

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в 80 км ниже н.п. Жиганск Жиганского района, уровень воды составляет 886 см, при критическом 1430, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода наблюдается в 140 км ниже н.п. Сангары, уровень воды составляет 804 см, при критическом 1150 см, редкий ледоход.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода вышла в устье, верхняя кромка – в районе н.п. Промышленный Кобяйского района, уровень воды составляет 1766 см, при критическом 2000 см, густой ледоход.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 20 км ниже н.п. Усть – Куйга Усть-Янского района, уровень воды составляет 740 см, при критическом 1020 см, наблюдается средний ледоход. Верхняя кромка в 30 км ниже н.п. Сайды, уровень воды составляет 750 см, при критическом 1100 см, редкий ледоход.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается в 40 км ниже н.п. Черский Нижнеколымского района, уровень воды составляет 522 см, при критическом 600 см, редкий ледоход. Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Колымское Нижнеколымского района уровень воды составляет 898 см, при критическом 1010 см, редкий ледоход.

У г. Среднеколымска Среднеколымского района уровень воды составил 1128 см, при критическом 1200 см, чисто.

У н.п. Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 689 см, при критическом 850 см, чисто.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже н.п. Куберганя Абыйского района, густой ледоход. Верхняя кромка – в 120 км ниже н.п. Усть – Мома (Хонуу) Момского района, уровень воды составляет 355 см, при критическом 600 см, редкий ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Ярольин Оленекского района, верхняя кромка — в районе н.п. Ярольин Оленекского района, уровень воды составляет 448 см, наблюдается средний ледоход.

По состоянию на 13.00 (якт.) 28.05.2017 года в н.п. Березовка Среднеколымского района в результате повышения уровня воды остаются подтопленными 12 жилых домов, а также 1 социально-значимый объект.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского, Верхнеколымского районов и городского округа «Город Якутск» работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.