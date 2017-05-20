Паводковая обстановка в Якутии на 11.00

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже н.п. Арбын Намского района, уровень воды составляет 806 см, при критическом 830 см, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода наблюдается в районе п. Кангалассы, уровень воды составляет 854 см, при критическом 1100 см, редкий ледоход.

у н.п. Сангары Кобяйского района наблюдаются подвижки льда, уровень воды составляет 777 см, при критическом 1150 см

На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается в устьевой части реки, у н.п. Батамай Кобяйского района, уровень воды составляет 984 см, при критическом 1140 см, лед стоит. Верхняя кромка — в районе н.п. Дыгдал Усть-Алданского района уровень воды составляет 837 см, при критическом 1005 см, по фарватеру чисто..

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, уровень воды составляет 963 см, при критическом 1100 см, лед стоит. Верхняя кромка — в 50 км выше н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, лед стоит.

у н.п. Вилюйск Вилюйского района наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 530 см, при критическом 990 см.

у н.п. Хатырык – Хомо Кобяйского района наблюдаются подвижки льда, уровень воды составляет 521 см, при критическом 1220 см.

На реке Яна Нижняя кромка наблюдается в 50 км ниже н.п. Батагай Верхоянского района уровень воды составляет 520 см, при критическом 970 см, средний ледоход. Верхняя кромка — в 30 км выше н.п. Батагай, редкий ледоход

На реке Колыма Нижняя кромка ледохода наблюдается на 140 км ниже н.п. Зырянка, уровень воды у н.п. Зырянка составляет 643 см при критическом 850 см, чисто. Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Зырянка, редкий ледоход.

у н.п. Среднеколымск Среднеколымского района наблюдается подвижка льда, уровень воды составляет 487 см, при критическом 1200 см.

На реке Индигирка в верховьях реки преобладает спад уровней воды на 5-15 см за сутки, вода течет поверх льда.

Прогноз ледохода на реке Березовка:

В результате дальнейшего продвижения ледохода существует вероятность повышения уровней воды у н.п. Березовка Среднеколымского района с выходом воды на пойму. Мероприятия превентивного характера выполнены в полном объеме.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории МО «г. Якутск» и Верхнеколымском районе работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Усть-Алданского, Кобяйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Среднеколымского, Намского, Мегино-Кангаласского с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.