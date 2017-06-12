Паводковая обстановка в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 13.00 (якт) 12 июня 2017 года

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже н.п. Чокурдах Аллайховского района, уровень воды составляет 885 см при критическом 913 см, средний ледоход. Верхняя кромка – в 50 км выше н.п. Чокурдах, средний ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 110 км ниже гидропоста Тюмяти Булунского района, уровень воды составляет 1945 см, редкий ледоход. Верхняя кромка в районе гидропоста Тюмяти, редкий ледоход.

На реке Алазея: — у н.п. Сватай Среднеколымского района, уровень воды составляет 727 см, при критическом 750 см, чисто;

— у н.п. Аргахтах Среднеколымского района, уровень воды составляет 745 см, при критическом 777 см, чисто;

— у н.п. Андрюшкино Нижнеколымского района, уровень воды составляет 830 см, при критическом 920 см, подвижки льда.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского и Абыйского районов работают межведомственные оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.