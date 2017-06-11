Паводковая обстановка в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 14.00 (якт) 11 июня 2017 года

Река Лена вышла в устье

Река Яна вышла в устье

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в н.п. Чокурдах Аллайховского района, средний ледоход. Верхняя кромка – в 70 км выше н.п. Чокурдах, средний ледоход. У н.п. Чокурдах уровень воды составляет 880 см, при критическом 913 см, подвижки льда.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже гидропоста Тюмяти Булунского района, густой ледоход. Уровень воды у гидропоста Тюмяти составляет 1774 см. Верхняя кромка – в районе г/п Тюмяти, средний ледоход

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского и Абыйского районов работают межведомственные оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.