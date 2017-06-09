Паводковая обстановка в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 12.00 (якт) 9 июня 2017 года

Река Лена вышла в устье

Река Яна вышла в устье

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км выше н.п. Чокурдах Аллайховского района, густой ледоход. Верхняя кромка – в 100 км выше н.п. Чокурдах, средний ледоход. У н.п. Чокурдах уровень воды составляет 670 см, при критическом 913 см, подвижки льда.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км выше гидропоста Тюмяти Булунского района, густой ледоход. Уровень воды у гидропоста Тюмяти составляет 1903 см. Верхняя кромка – в 50 км выше г/п Тюмяти, средний ледоход

По состоянию на 09.06.2017 года в н.п. Сыаганнах Абыйского района остаются подтопленными дворовые территории.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского и Абыйского районов работают межведомственные оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.