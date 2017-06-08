Паводковая обстановка в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 13.00 (якт) 8 июня 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в устье, верхняя кромка – в районе гидропоста Хабарова Булунского района, уровень воды составляет 963 см редкий ледоход.

На реке Яна нижняя кромка ледохода наблюдается в устье, верхняя кромка – в районе н.п. Нижнеянск Усть-Янского района, средний ледоход, уровень воды составляет 442 см при критическом 470 см.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км выше н.п. Чокурдах Аллайховского района, густой ледоход. Верхняя кромка – в 100 км выше н.п. Чокурдах , средний ледоход. У н.п. Чокурдах уровень воды составляет 670 см при критическом 913 см, подвижки льда.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в районе гидропоста Тюмяти Булунского района, уровень воды составляет 1492 см (+1253 см за сутки), густой ледоход. Верхняя кромка – в 100 км выше гидропоста Тюмяти, средний ледоход.

По состоянию на 07.06.2017 года в н.п. Сыаганнах Абыйского района остаются подтопленными дворовые территории.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского и Абыйского районов работают межведомственные оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.