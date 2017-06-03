Паводковая обстановка в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 11.00 (якт) 3 июня 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в 40 км ниже н.п. Кюсюр Булунского района, уровень воды составляет 2069 см, при критическом 3150 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в районе н.п. Сиктях Булунского района, средний ледоход.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 20 км ниже н.п. Усть-Янск Усть-Янского района уровень воды составляет 970 см, при критическом 1023 см, средний ледоход. Верхняя кромка – у гидропоста Юбилейная Усть-Янского района, уровень воды составляет 1143 см, при критическом 1500 см, редкий ледоход.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в 10 км ниже границы Абыйского и Аллайховского районов, густой ледоход. Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Белая Гора, уровень воды составляет 1022 см, при критическом 1202 см, густой ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается 20 км ниже в районе гидропоста Сухана Оленекского района, уровень воды составляет 1097 см, при критическом 1350 см, густой ледоход. Верхняя кромка — в 150 км выше гидропоста Сухана, редкий ледоход.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского района работают межведомственные оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.