Паводковая обстановка в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 10.00 (якт) 1 июня 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Кюсюр Булунского района, уровень воды составляет 2283 см, при критическом 3150 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в районе н.п. Джарджан Жиганского района, уровень воды составляет 1643 см, при критическом 2260, густой ледоход.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 10 км ниже н.п. Усть-Янск Усть-Янского района уровень воды составляет 900 см, при критическом 1023 см. Верхняя кромка – у г/п Юбилейная Усть-Янского района, уровень воды составляет 1319 см, при критическом 1500 см, редкий ледоход.

Река Колыма вышла в устье.

У г. Среднеколымска Среднеколымского района уровень воды составил 1101 см при критическом 1200 см.

В н.п. Березовка Среднеколымского района подтопленных жилых домов нет, населенный пункт полностью освободился от воды.

У н.п. Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 722 см, при критическом 850 см.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже н.п. Белая Гора Абыйского района, густой ледоход. Верхняя кромка – в районе н.п. Белая Гора, редкий ледоход, уровень воды составляет 835 см при критическом 1202 см.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 200 км ниже н.п. Оленек Оленекского района, густой ледоход. Верхняя кромка — в районе н.п. Оленек, уровень воды составляет 608 см, при критическом 1350 см, наблюдается редкий ледоход.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского района работают межведомственные оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.