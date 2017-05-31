Паводковая обстановка в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 10.00 (якт) 31 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Кюсюр Булунского района, уровень воды составляет 1872 см, при критическом 3150 см. Верхняя кромка – в районе н.п. Джарджан Жиганского района, уровень воды составляет 1626 см, при критическом 2260, густой ледоход.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в районе н.п. Усть-Янск Усть-Янского района уровень воды составляет 900 см, при критическом 1023 см, наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Усть — Куйга, уровень воды составляет 932 см, при критическом 1020 см, редкий ледоход.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается в устьевой части, верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Черский Нижнеколымского района, уровень составляет 480 см, при критическом 600 см, редкий ледоход.

У г. Среднеколымска Среднеколымского района уровень воды составил 1111 см при критическом 1200 см, чисто.

У н.п. Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 700 см, при критическом 850 см, чисто.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Белая Гора Абыйского района, уровень воды составляет 740 см, при критическом 1202 см, редкий ледоход. Верхняя кромка – в 100 км выше н.п. Белая Гора, густой ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже н.п. Оленек Оленекского района, густой ледоход. Верхняя кромка — в районе н.п. Оленек, уровень воды составляет 616 см, при критическом 1350 см, наблюдается средний ледоход.

По состоянию на 10.00 (якт.) 31.05.2017 года в н.п. Березовка Среднеколымского района подтопленных жилых домов нет, населенный пункт полностью освободился от воды.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского, Верхнеколымского районов и городского округа «Город Якутск» работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.