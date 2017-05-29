Паводковая обстановка в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 12.00 (якт) 29 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Джарджан Жиганского района, уровень воды составляет 1561 см, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода у н.п. Жиганск Жиганского района уровень воды составляет 903 см, при критическом 1430 см, средний ледоход.

Река Вилюй вышла в устье

На реке Яна нижняя кромка наблюдается у г.п. Юбилейная Усть-Янского района уровень воды составляет 922 см, при критическом 1350 см, наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка в районе н.п. Усть — Куйга, уровень воды составляет 859 см, при критическом 1020 см, средний ледоход.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается в 60 км ниже н.п. Черский Нижнеколымского района, уровень воды составляет 509 см, при критическом 600 см, редкий ледоход. Верхняя кромка – в 70 км ниже н.п. Колымское Нижнеколымского района уровень воды составляет 902 см, при критическом 1010 см, редкий ледоход.

У г. Среднеколымска Среднеколымского района уровень воды составил 1118 см, при критическом 1200 см, чисто.

У н.п. Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 680 см, при критическом 850 см, чисто.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км выше н.п. Белая Гора Абыйского района, густой ледоход. Верхняя кромка – в районе н.п. Куберганя Абыйского района, гидропоста нет, уровни воды низкие, редкий ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в районе Оленек Оленекского района, уровень воды составляет 764 см, при критическом 1137 см, густой ледоход. Верхняя кромка — в 50 км ниже н.п. Ярольин Оленекского района, уровень воды составляет 403 см, наблюдается редкий ледоход.

По состоянию на 12.00 (якт.) 29.05.2017 года в н.п. Березовка Среднеколымского района в результате повышения уровня воды остаются подтопленными 8 жилых домов.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского, Верхнеколымского районов и городского округа «Город Якутск» работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.