Паводковая обстановка в Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 10.00 (якт) 26 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в 10 км ниже н.п. Жиганск Жиганского района, уровень воды составляет 637 см, при критическом 1430, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже н.п. Сангары, уровень воды составляет 877 см, при критическом 1150 см, редкий ледоход.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в районе г/п Промышленный Кобяйского района, уровень воды составляет 1689 см, при критическом 2000 см, густой ледоход. Верхняя кромка – на границе Вилюйского и Кобяйского районов, средний ледоход.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 5 км выше н.п. Сайды Верхоянского района. Уровень воды у н.п. Сайды составляет 655 см, при критическом 1100 см, разводья. Верхняя кромка – на 80 км выше н.п. Сайды, редкий ледоход.

У н.п. Усть – Куйга Усть-Янского района наблюдаются подвижка льда, разводья, уровень воды составляет 730 см, при критическом 1200 см.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п.Черский Нижнеколымского района, уровень воды составляет 478 см, при критическом 600 см, средний ледоход. Верхняя кромка на границе Среднеколымского и Нижнеколымского районов, наблюдается густой ледоход.

У н.п. Колымское Нижнеколымского района уровень воды составляет 907 см, при критическом 1010 см, редкий ледоход.

У н.п. Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 752 см, при критическом 850 см, чисто

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в на границе Момского и Абыйского районов, густой ледоход. Верхняя кромка в 20 км ниже н.п. Усть – Мома Момского района, уровень воды составляет 343 см, при критическом 600 см, редкий ледоход

По состоянию на 10.00 (якт.) 26.05.2017 года в н.п. Березовка Среднеколымского района в результате повышения уровня воды остаются подтопленными 34 жилых дома, а также 7 социально-значимых объектов.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского, Верхнеколымского районов и городского округа «Город Якутск» работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.