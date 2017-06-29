Паводковая обстановка в Среднеколымском и Нижнеколымском районах находится под контролем властей и МЧС 

В результате интенсивного таяния снега и продолжительных обильных осадков в виде дождя, наблюдается повышение уровня воды на реке Алазея. Данная ситуация прогнозировалась заранее и находится на постоянном контроле Правительства Республики Саха (Якутия) и Главного управления МЧС России по РС(Я).

Учитывая наличие высоких снегозапасов в бассейне реки Алазея, повышение температуры наружного воздуха, существует вероятность повышения уровней воды с подтоплением пойменной части в н.п.Сватай, н.п. Аргахтах Среднеколымского района и н.п. Андрюшкино Нижнеколымского района.

Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) в администрации районов был направлен прогноз развития паводковой обстановки и о высокой степени вероятности возникновения ЧС и аварийных ситуаций в результате прогнозируемых осадков на территории районов.

В Среднеколымском районе продолжает работать межведомственная оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

В населенных пунктах Сватай и Аргахтах организована работа спасателей Службы спасения Якутии. Ведется постоянный контроль и мониторинг складывающейся гидрометеорологической обстановки. Спасателями оказывается всесторонняя адресная помощь населению данных населенных пунктов.

В вышеуказанных населенных пунктах в готовности к развертыванию находятся пункты временного размещения. ПВР обеспечены продуктами питания, питьевой водой, медикаментами и средствами первой необходимости.

В селах проводится постоянное информирование и оповещение населения о складывающейся гидрологической обстановке.

Силами администрации сел заблаговременно был произведен отгон скота на возвышенные участки.

На данный момент наблюдается частичное подтопление дворовых территорий в с. Сватай и н.п. Аргахтах Среднеколымского района. В с. Сватай подтоплены три жилых дома. Жители трех подтопленных домов отселены к родственникам и знакомым.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) и структурные подразделения функционируют в режиме «Повышенная готовность». Органами местного самоуправления в превентивных целях в «Мятисском 2-м наслеге» Среднеколымского района введен режим «Чрезвычайная ситуация» для того, чтобы более оперативно задействовать необходимые силы и средства.

В Главном управлении МЧС России по РС(Я) в г.Якутске и в администрации сел Сватай и Аргахтах Среднеколымского района работают оперативные штабы.

Ситуация находится на постоянном контроле Правительства Республики Саха (Якутия) и Главного управления МЧС России по РС(Я).

МЧС напоминает о действиях в случае угрозы возникновение наводнения:

Внимательно слушайте информацию по радио, телевидению, интернету о возникновении чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами. Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ. Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки. Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвышенную местность.

Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста. Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете. Не помешает иметь фонарик с запасом батареек – для подачи сигналов бедствия в темноте.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопасить себя и своих близких от природных катаклизмов.

Охотникам, рыболовам и туристам в связи с прогнозируемым повышением уровня воды на реке Алазея, необходимо учитывать данную ситуацию при планировании своих маршрутов и воздержаться выхода в пойменные участки.

Напоминаем: единый телефон спасения «101», телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я) – (4112) 39-99-99, телефон оперативного дежурного Службы спасения Якутии (4112) 45-90-19, 40-56-22.