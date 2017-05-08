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Республика
8 мая 2017, 14:58
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Паводковая обстановка в республике на сегодня 13.00 часов

 На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в 22 км ниже ааселенного пункта Витим Ленского района, уровень воды составляет 411 см, при критическом 950 см, редкий ледоход.

Верхняя кромка – у н.п. Визирный Киренского района Иркутской области, редкий ледоход. У н.п. Пеледуй наблюдается подвижка льда, уровень воды составляет 352 см, при критическом 1200 см.

У города наблюдается Ленск — подвижка льда, уровень воды составляет 269 см, при критическом 1760 см.

На реке Алдан наблюдается подъем уровней воды, закраины, вода на льду, лед подняло. В верхнем течении отмечаются подвижки льда и разводья, ниже по течению – закраины, лед подняло.

На реке Амга нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Соморсун (Михайловка). Уровень воды у н.п. Амга составляет 547 см, при критическом 925 см, наблюдается редкий ледоход. Верхняя кромка ледохода – на 10 км ниже гидропоста Буяга (Верхняя Амга) Амгинского района, уровень воды составляет 378 см, при критическом 600 см, редкий ледоход.

На реке Вилюй на всем протяжении реки наблюдается подъем уровней воды, местами закраины, вода на льду.

На реках: Лена, Алдан, Вилюй, Амга наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. На северных реках: Колыма, Индигирка и Яна — ледостав.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Алданского, Амгинского и Чурапчинского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского, Амгинского, Чурапчинского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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