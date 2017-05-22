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Республика
22 мая 2017, 22:36
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Паводковая обстановка на территории Якутии на 21.00 22 мая  

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже н.п. Сангары Кобяйского района. Уровень воды у н.п. Сангары составляет 954 см, при критическом 1150 см, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода наблюдается в 75 км выше н.п. Сангары, редкий ледоход.

У н.п. Арбын Намского района уровень воды составляет 856 см, при критическом 890 см, редкий ледоход. Наблюдается постепенный стабильный спад уровня воды.

Река Алдан вышла в устье.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже н.п. Вилюйск Вилюйского района, уровень воды составляет 655 см, при критическом 990 см, густой ледоход. Верхняя кромка — в 30 км ниже н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района,  уровень воды составляет 909 см, при критическом 1100 см, редкий ледоход.

У н.п. Хатырык – Хомо Кобяйского района наблюдаются подвижка льда,  разводья льда, уровень воды составляет 650 см, при критическом 1220 см.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 30 км выше н.п. Сайды Верхоянского района. Уровень воды у н.п. Сайды составляет 683 см, при критическом 1190 см, разводья. Верхняя кромка – на 50 км ниже н.п. Батагай, редкий ледоход, уровни воды составляют 539 см, при критическом 970 см.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается в 80 км ниже н.п. Среднеколымск Среднеколымского района, уровень воды составляет 1000 см, при критическом 1200 см, средний ледоход. Верхняя кромка наблюдается в районе н.п. Среднеколымск, редкий ледоход.

Река Березовка (правый приток реки Колымы) вышла в устье.

На реке Индигирка у н.п. Усть – Нера Оймяконского района наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 213 см, при критическом 560 см.

По состоянию на 21.00 (якт.) 22.05.2017 года в н.п. Березовка Среднеколымского района в результате повышения уровня воды остаются подтопленными 34 жилых дома, а также 7 социально-значимых объектов.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского района и городского округа «Город Якутск» работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Среднеколымского, Намского, Усть-Алданского, Верхневилюйского, Кобяйского, Верхнеколымского, Верхоянского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

 

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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