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Паводковая обстановка на территории Якутии на 17.00

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 17.00 (якт) 18 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Кангалассы ГО «Город Якутск», уровень воды составляет 817 см при критическом 1100 см, густой ледоход. Верхняя кромка  ледохода наблюдается в районе н.п. Покровск Хангаласского района, уровень воды составляет 666 см при критическом 1631 см, средний ледоход.

На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Дыгдал Усть-Алданского района, уровень воды 995 см при критическом 1005 см, лед стоит. Верхняя кромка находится у н.п. Верхоянский Перевоз Усть-Алданского района, уровень воды составляет 1048 см, при критическом 1300 см, редкий ледоход.

— у н.п. Батамай Кобяйского района (устьевой участок реки Алдан) наблюдаются разводья, уровень воды составляет 681 см при критическом 1120 см.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района , уровень воды составляет 772 см при критическом 980 см, густой ледоход. Верхняя кромка —  у н.п. Сунтар Сунтарского района, уровень воды составил 772 см при критическом 1100 см, наблюдается редкий ледоход.

На реке Яна на притоке реки Яна, реке Сартанг, у гидропоста Юнкюр, редкий ледоход, уровень воды составляет 231 см при критическом 500 см.

— у н.п. Верхоянск Верхоянского района наблюдаются разводья, уровень воды составляет 450 см при критическом 1020 см.

— у н.п. Батагай Верхоянского района наблюдаются разводья, уровень воды составляет 506 см при критическом 970 см.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается на 25 ниже н.п. Зырянка, уровень воды составляет 541 см при критическом 850 см, средний ледоход. Верхняя кромка – на границе Магаданской области и Республики Саха (Якутия), средний ледоход, уровни воды ниже критических отметок.

— у н.п. Среднеколымск Среднеколымского района закраины, уровень воды составляет 294 см при критическом 1200 см.

17.05.17 г. осуществилось вскрытие реки Березовка (правый приток реки Колыма). У н.п. Березовка Среднеколымского района, уровень воды составляет 848 см при критическом 1000 см, густой ледоход.

На реке Индигирка преобладает рост уровня воды, вода течет поверх льда. Согласно прогнозу, вскрытие  реки у гидроста Усть-Нера ожидается 20.05.17г.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории МО «г. Якутск» и Верхнеколымском районе работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Хангаласского, Таттинского, Усть-Алданского, Томпонского, Намского, Мегино-Кангаласского, Верхнеколымского районов и городского округа «Город Якутск» с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

 

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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