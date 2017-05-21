Паводковая обстановка на территории Якутии на 10.00 21 мая

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 10.00 (якт) 21 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Сангар Кобяйского района, уровень воды составляет 916 см при критическом 1150 см, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Партизан Намского района, уровень воды составляет 391 см при критическом 560 см, редкий ледоход.

На реке Алдан нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка находится в 20 км ниже н.п. Дыгдал Усть-Алданского района, уровень воды составляет 827 см, при критическом 1005 см, чисто.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, уровень воды составляет 999 см при критическом 1100 см, лед стоит. Верхняя кромка — в 50 км выше н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, лед стоит.

— у н.п. Вилюйск Вилюйского района наблюдаются разводья, уровень воды составляет 532 см при критическом 990 см;

— у н.п. Хатырык – Хомо Кобяйского района наблюдаются подвижки льда, уровень воды составляет 547 см при критическом 1220 см.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 100 км ниже н.п. Батагай Верхоянского района, уровень воды составляет 520 см при критическом 970 см, средний ледоход. Верхняя кромка находится в районе н.п. Батагай, редкий ледоход.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Среднеколымск Среднеколымского района, уровень воды составляет 980 см при критическом 1200 см, густой ледоход. Верхняя кромка наблюдается в 100 км ниже н.п. Зырянка, редкий ледоход.

На реке Индигирка в верховьях реки преобладает спад уровней воды на 5-15 см за сутки, вода течет поверх льда.

Прогноз ледохода на реке Березовка: у н.п. Березовка Среднеколымского района, уровень воды составляет 998 см при критическом 1000 см, чисто.

В результате дальнейшего продвижения ледохода существует вероятность повышения уровней воды у н.п. Березовка Среднеколымского района с выходом воды на пойму. Мероприятия превентивного характера выполнены в полном объеме.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории МО «г. Якутск» и Среднеколымском районе работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Усть-Алданского, Кобяйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Среднеколымского, Намского, Мегино-Кангаласского с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.