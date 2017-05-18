Паводковая обстановка на территории Якутии на 10.00

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 10.00 (якт) 18 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Кангалассы ГО «Город Якутск», уровень воды составляет 778 см при критическом 1100 см, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Кытыл–Дюра Хангаласского района, уровень воды ниже рейки при критическом 1631 см, редкий ледоход.

На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Дыгдал Усть-Алданского района, уровень воды 857 при критическом 1005 см, лед стоит. Верхняя кромка находится у н.п. Крест–Хальджай Томпонского района, уровень воды составляет 498 см, при критическом 798 см, редкий ледоход.

у н.п. Батамай Кобяйского района (устьевой участок реки Алдан) наблюдаются разводья, уровень воды составляет 662 см при критическом 1120 см.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, уровень воды составляет 629 см при критическом 980 см, средний ледоход. Верхняя кромка — у н.п. Сунтар Сунтарского района, уровень воды составил 790 см при критическом 1100 см, наблюдается редкий ледоход.

На реке Яна на притоке реки Яна, реке Сартанг, у г/п Юнкюр, лед стоит, уровень воды составляет 261 см при критическом 500 см.

у н.п. Верхоянск Верхоянского района наблюдаются разводья, уровень воды составляет 448 см при критическом 1020 см.

у н.п. Батагай Верхоянского района наблюдаются разводья, уровень воды составляет 490 см при критическом 970 см.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Зырянка, уровень воды составляет 547 см при критическом 850 см, средний ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Коркодон Магаданской области, густой ледоход, уровни воды ниже критических отметок.

у н.п. Среднеколымск Среднеколымского района закраины, уровень воды составляет 272 см при критическом 1200 см.

На реке Индигирка преобладает рост уровня воды, вода течет поверх льда. Согласно прогнозу, вскрытие реки у гидроста Усть-Нера ожидается 20.05.17г.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории МО «г. Якутск», Алданском и Верхнеколымском районе работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Хангаласского, Усть-Алданского, Томпонского, Намского, Мегино-Кангаласского, Верхнеколымского, городского округа «Город Якутск» с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.