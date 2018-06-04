Паводковая обстановка на территории Якутии

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 08.00 (якт) 04 июня 2018 года

На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже н.п. Кюсюр Булунского района (270 км до устья), уровень воды составляет 2770 см при критическом 3150 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – в 30 км ниже н.п. Сиктях Булунского района редкий ледоход.

В ближайшие 3-4 суток ледоход на реке Лена достигнет устьевого участка. Протяженность ледохода составляет 180 км. За сутки ледоход продвинулся на 10 км.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Нижнеколымского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Черский Нижнеколымского района, уровень воды составляет 519 см, при уровне выхода воды на пойму 600 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – в районе н.п. Колымское Нижнеколымского района, редкий ледоход, уровень воды составляет 1018 см (-22 см за сутки), при критическом уровне 1010 см, редкий ледоход.

— у н.п. Зырянка Верхнеколымского района , уровень воды составляет 893 см (-30 см за сутки) при критическом 770 см, чисто.

Протяженность ледохода составляет 157 км. За сутки ледоход продвинулся на 127 км.

В ближайшие сутки продолжится незначительный спад уровня воды у н.п. Зырянка Верхнеколымского района, с сохранением уровней воды выше критических отметок.

У н.п. Налимск Среднеколымского района в связи с активным снеготаянием ожидается повышение уровней воды на оз.Налимское с дальнейшим подтоплением пониженных участков местности.

В связи с образованием заторных явлений, ожидается дальнейшее повышение уровня воды у н.п. Колымское Нижнеколымского района с подтоплением пониженных участков местности.

В связи с дальнейшим продвижением ледохода, 2-4 июня ожидается повышение уровней воды у н.п. Походск и Черский Нижнеколымского района с выходом воды на пойму и подтоплением пониженных участков местности у н.п. Походск.

На р. Ясачная (левый приток реки Колыма) у н.п. Верхнеколымск Верхнеколымского района (3 км до устья), уровень воды составляет 905 см (-31 см за сутки) при критическом 880 см, чисто.

В ближайшие сутки ожидаются незначительные колебания уровней воды с сохранением опасной отметки.

На реке Березовка (правый приток р.Колыма) Река Березовка вышла в устье.

У н.п. Березовка, уровень воды составляет 1038 см (-21 см за сутки) при критическом 1000 см, чисто.

В ближайшие сутки ожидаются незначительные колебания уровней воды с сохранением опасной отметки.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит на территории Усть – Янского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Усть – Янск Усть – Янского района, уровень воды составляет 1118 см при критическом 1023 см, лед стоит.

Верхняя кромка – ледохода наблюдается в 50 км выше г/п Юбилейная Усть-Янского района, уровень воды составляет 1542 см, критического уровня нет, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 103 км. За сутки ледоход продвинулся на 10 км.

В с. Усть-Янск Усть-Янского района частично подтоплена 81 дворовая территория, с населением 265 чел., из них 101 детей. Заблаговременно отселены по родственникам и знакомым 28 чел, из них 12 детей.

В связи с дальнейшим продвижением ледохода на реке Яна, в случае сохранения заторных явлений, ожидается дальнейшее повышение уровней воды у н.п. Усть – Янск Усть-Янского района с дальнейшим подтоплением пониженных участков местности.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Абыйского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже н.п. Белая Гора Абыйского района, уровень воды оставляет 1120 см при критическом 1350 см, ледоход.

Верхняя кромка – в 20 км выше н.п. Белая Гора Абыйского районов, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 130 км. За сутки ледоход продвинулся на 10 км.

На реке Оленек Нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже г/п Таймылыр Булунского района (75 км до устья), уровень воды составляет 1052 см, критического уровня нет, лед стоит.

Верхняя кромка – в 30 км выше г/п Тюмяти Булунского района, уровень воды составляет 1778 см (+18 см за 4 часа, -161 см за сутки), критической отметки нет, лед стоит.

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают оперативная группа Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского, Среднеколымского, Нижнеколымского и Усть-Янского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.