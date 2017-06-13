Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 14.00 13 июня 2017 года  

на фото: с.Кенг-Кюёль Абыйского улуса

Река Лена вышла в устье.

Река Яна вышла в устье.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Чокурдах, редкий ледоход.

на реке Оленек Нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка в районе н.п. Таймылыр Булунского района, уровень воды составляет 935 см, редкий ледоход.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского и Абыйского районов работают межведомственные оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.