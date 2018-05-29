Паводковая обстановка на 9:00. За сутки ледоход прошел более 200 км

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 09.00 (якт) 29 мая 2018 года.

На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у гидропоста Джарджан Жиганского района, уровень воды составляет 1464 см критического уровня нет, густой ледоход. Верхняя кромка – в районе н.п. Жиганск Жиганского района, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 248 км. За сутки ледоход продвинулся на 203 км.

30-31 мая ожидается вскрытие реки у н.п. Кюсюр Булунского района.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Среднеколымского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 160 км ниже г. Среднеколымск Среднеколымского района. Верхняя кромка – ледохода наблюдается в 10 км ниже г. Среднеколымск, уровень воды составляет 1264 см при критическом 1200 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 150 км. За сутки ледоход продвинулся на 40 км.

— у н.п. Зырянка (994 км до устья), уровень воды составляет 895 см (+2 см за 2 часа, +59 см за сутки) при критическом 770 см, чисто.

В связи с понижением уровней воды на реке Колыма на территории Магаданской области, в ближайшие сутки – двое ожидается небольшое понижение уровней воды у н.п. Зырянка Верхнеколымского района с сохранением высоких отметок и подтопления пониженных участков местности.

Вскрытие реки у п. Черский – 30 мая.

На реке Ясачная (левый приток реки Колыма) у н.п. Верхнеколымск Верхнеколымского района (3 км до устья). Уровень воды составляет 902 см (+6 см за 4 часа, за сутки +28), при критическом 880 см, чисто.

На реке Березовка (правый приток р.Колыма) вышла в устье.

— у н.п. Березовка, уровень воды составляет 990 см при критическом 1000 см, чисто.

В результате понижения уровня воды на р. Колыма в районе устья реки Березовка, в ближайшие двое-трое суток ожидается постепенное понижение уровней воды у н.п. Березовка Среднеколымского района.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит на территории Усть – Янского и Верхоянского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Усть – Куйга Усть – Янского района уровень воды составляет 923 см при критическом 1309 см, густой ледоход. Верхняя кромка – ледохода наблюдается в у н.п. Сайды Верхоянского района, уровень воды составляет 1002 см при критическом 1200 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 189 км. За сутки ледоход продвинулся на 189 км.

В ближайшие двое — трое суток ледоход будет продвигаться по территории Усть – Янского района.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Абыйского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км выше н.п. Белая Гора Абыйского района, уровень воды составляет 755 см при критическом 1202 см, наблюдается редкий ледоход. Верхняя кромка – на границе Момского и Абыйского районов, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 310 км. За сутки ледоход продвинулся на 322 км.

29-30 мая ожидается вскрытие реки у н.п. Белая Гора Абыйского района

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже гидропоста Сухана Оленекского района, уровень воды составляет 1235 см, критической отметки нет, густой ледоход.

Верхняя кромка – в 150 км ниже н.п.Оленек Оленекского района уровень воды составляет 1171 см при критическом 1350 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 524 км. За сутки ледоход продвинулся на 574 км.

1-2 июня в сроки, близкие к норме, ожидается вскрытие реки в нижнем течении, у гидропоста Тюмяти

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают оперативная группа Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского, Среднеколымского и Нижнеколымского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.