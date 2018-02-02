Павел Пинигин: CAS вынес единственно верное решение в отношении наших спортсменов.

По словам чемпиона Олимпийских игр в Монреале 1976 года, трехкратного чемпиона Мира, Заслуженного мастера спорта СССР, а ныне директора ЦСП «Триумф» Павла Пинигина, оно подтверждает необоснованность обвинений Международного олимпийского комитета в адрес российской сборной.

Как сообщило информационное агентство ТАСС, 1 февраля спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне частично удовлетворил апелляции 11 российских спортсменов, заменив пожизненное отстранение от Олимпийских игр на запрет на посещение только Игр в Пхёнчхане. В число 11 спортсменов входят бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк. Их результаты с Игр в Сочи по- прежнему аннулированы, их вина в нарушении антидопинговых правил установлена, однако они пропустят только одну Олимпиаду.

— Каждый, кто занимается олимпийскими видами спорта, мечтает занять высшую ступень на пьедестале, услышать гимн своей страны, увидеть поднятый выше всех флаг. МОК своими необоснованными обвинениями пытается надавить на Россию, сломить дух наших спортсменов.

Спортивный арбитражный суд вынес единственно верное решение. Большинство российских олимпийцев чисты. Свои медали они завоевали кровью и потом. Они – гордость России!,- резюмировал олимпиец Павел Пинигин.