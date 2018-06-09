Павел Петров и Андрей Лебедев встретились с коллективом горбольницы №2

Павел Петров — депутат Якутской городской Думы и Андрей Лебедев — директор МУП «Жилкомсервис» встретились с коллективом и пациентами Мархинского филиала Якутской городской больницы №2 города Якутска. Встреча состоялась 8 июня. Стоит отметить, что подобные встречи, с медицинскими работниками и пациентами больницы проходят регулярно. В начале беседы с Саргыланой Васильевой — главным врачом больницы Павел Петров отметил важность разговора с населением, ведь только таким образом, возможно, решить значимые проблемы.

«В больнице налажена плодотворная работа с окружной администрацией, поэтому совместными усилиями решаются все возникающие вопросы. В 2017 году Якутская городская больница №2 после реконструкции и капитального ремонта открыла новое отделение – поликлиническое отделение в здании Кузьмина, 10. Как знают жители Гагаринского округа и микрорайона Марха, в этом здании многие годы располагалось детское отделение Якутской городской больницы №2», — отметил Павел Петров.

Гости пообщались с пациентами о качестве оказываемой медицинской помощи. Пациенты больницы оценили работу медицинского персонала на «отлично».

Павел Петров и Андрей Лебедев предложили коллективу больницы предоставить рассаду летних цветов.

Напомним, что на сегодня Якутская городская больница №2 обслуживает более 40 тысяч человек, из них 12 тысяч детей.