Павел Маринычев затаился?

16 июля Центризбирком Якутии завершил прием документов от кандидатов по одномандатным округам и списков от избирательных объединений политических партий на выборы Госсобрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва.
Среди фамилий кандидатов в депутаты правда не нашлось доверенного лица Путина и гендиректора «Алмазов Анабара» Павла Маринычева.
Хотя СМИ писали, что еще в декабре прошлого года он подавал признаки будущей избирательной активности. Так вместе с депутатом Ил Тумэна Еленой Голомаревой он побывал в Оленекском районе и встретился с местными жителями.
Неужели планы поменялись?
Источник: По материалам СМИ.
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