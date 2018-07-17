Павел Маринычев затаился?

16 июля Центризбирком Якутии завершил прием документов от кандидатов по одномандатным округам и списков от избирательных объединений политических партий на выборы Госсобрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VI созыва.

Среди фамилий кандидатов в депутаты правда не нашлось доверенного лица Путина и гендиректора «Алмазов Анабара» Павла Маринычева.

Хотя СМИ писали, что еще в декабре прошлого года он подавал признаки будущей избирательной активности. Так вместе с депутатом Ил Тумэна Еленой Голомаревой он побывал в Оленекском районе и встретился с местными жителями.

Неужели планы поменялись?