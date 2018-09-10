Павел Ксенофонтов избран депутатом Ил Тумэна

Павел КСЕНОФОНТОВ, главный инженер «Саханефтегазсбыта», выдвинутый «Единой Россией», уверенно выиграл выборы депутата Ил Тумэна по Сайсарскому округу.

Напомним, что действующего депутата Ил Тумэна по этому округу Владимира ФЕДОРОВА, выдвинутого партией «Родина» по родному Сайсарскому, ЦИК лишил регистрации. Федоров пытался восстановиться, и дошел в апелляции даже до Верховного суда РФ, но это не помогло.