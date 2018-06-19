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19 июня 2018, 21:52
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Павел Грудинин ожидает жаркого приема в Якутии

Лидер коммунистов Якутии Виктор Губарев на днях побывал в Подмосковье в совхозе имени Ленина, которым руководит широко известный в стране политик и хозяйственник, — экс-кандидат на должность Президента РФ Павел Грудинин. И вот что рассказал Виктор Николаевич об этой встрече.

— Вначале я проинформировал о ситуации в республике. Павла Николаевича прежде всего интересовал вопрос о ходе ликвидации последствий наводнения во многих селах, поселках и городах. Он сказал, что федеральная власть обязана оказать всемерную помощь якутянам, попавшим в беду, — возместить убытки, а это около двух миллиардов рублей. Кроме того затронули тему социально-экономического развития республики, в частности, подготовки к зимнему сезону и Северному завозу.

Павел Николаевич высказал свое мнение по поводу законопроекта об увеличении пенсионного возраста для мужчин вместо 60-и до 65 лет, а женщинам — вместо 55-и до 63 лет.

— Власть, принимая данный законопроект, напрямую нарушает Конституцию РФ, — подчеркнул Павел Грудинин. — Страна всколыхнулась от возмущения. Многие резко оценивают решение правительства как очередное проявление геноцида. Я поддерживаю предложение Геннадия Зюганова о проведении Всероссийского референдума по данному вопросу, ведь он затрагивает интересы каждого россиянина, следовательно, его должны рассматривать не 450 депутатов Госдумы, причем под шумок чемпионата мира, а все граждане России. К сожалению, предлагаемое в нынешних условиях, больнее всего ударит по жителям Крайнего Севера, ведь их, по сути дела,  давно выкинули на обочину жизни. Цены на продукты и товары первой необходимости там в два-три раза выше, чем в среднем по республике.

Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста это не какая-то объективная необходимость, а фактор, свидетельствующий, что власть за счет населения намерена поправить сильно сокращенный бюджет РФ. Только на подготовку чемпионата мира по футболу были брошены гигантские суммы денег. К тому же в Предвыборной программе Путина о повышении пенсионного возраста ничего не упоминалось, значит, это очередной обман избирателей.

Я согласился с точкой зрения Павла Грудинина — ни в коем случае нельзя допустить повышения пенсионного возраста. Тем более цены на продукты и товары растут, несмотря на то, что добыча нефтепродуктов возрастает.  Случилось то, о чем предупреждали коммунисты и наш кандидат Павел Грудинин в период президентской выборной кампании.

Не знаю, как относятся к путинской пенсионной реформе ЛДПР и СР, которые на выборах голосовали за него, но коммунисты Якутии намерены провести митинг протеста 2 июля с.г. К сожалению, отдельные избиратели еще не осознают, что единороссы и их приспешники — это лютые ненавистники рядового народа и рьяные послушники олигархата.

Людям постоянно твердят, что в Пенсионном фонде не хватает  средств на выплату пенсий. А на самом деле деньги у правительства имеются. К примеру, не так давно 1,7 триллиона рублей отправили в Фонд национального благосостояния. Если денег нет, то зачем Минфин покупает доллары и ценные бумаги у правительства США? Известно, что это приобретение составило 100 млрд долларов. А пенсионерам денег нет!

В ходе беседы Павел Николаевич живо поинтересовался предвыборной ситуацией в республике, в частности, выборами депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), Якутской гордумы, главы Якутии, мэра Якутска, а также муниципальными выборами, которые состоятся в 23-и районах. Спрашивал и о том, как воспринимает население Программу «20 шагов Грудинина» и Программу «Сильная Якутия — сильная Россия», которые разработаны и утверждены на основе Программы КПРФ «10 шагов к достойной жизни».

Я сообщил, что эти программы избиратели очень внимательно изучают и анализируют. Сейчас проходят акции протеста, которые еще раз обращают внимание на то, что 25% населения Якутии — это бедные. Поведал и о том, что коммунисты-депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) на одном из последних сессий выступили с резкой критикой отчета Правительства РС(Я) и проголосовали против его принятия. Причина — очень многие насущные вопросы якутян не решены.

Павел Николаевич как умный и дальновидный политик, оказывается, прекрасно осведомлен, что Якутия входит в число 18-ти бедных регионов России. И в России, в том числе и Якутии, народ беднеет, а количество миллионеров и миллиардеров растет. Мы остановились на одном из главных нерешенных вопросов — это взаимоотношения с недропользователями. Павел Грудинин согласился с моим мнением, что при заключении договора мы должны требовать от них по максимуму, а не просить милостыню, тем более не освобождать от уплаты налогов и делать послабления в виде налоговых льгот.

В конце беседы я еще раз озвучил предложение коммунистов-якутян — посетить республику в августе. Павел Николаевич заверил, что в своем рабочем графике обязательно запланирует посещение Якутии. Думаю, гостеприимный якутский народ, воочию наблюдавший, как велась война против КПРФ и Грудинина, тепло и радушно встретит его, настоящего борца, выступающего с четкими и ясными социальными лозунгами по улучшению жизни народа.

К слову сказать, свое намерение приехать на Землю олонхо также озвучили депутаты-коммунисты Госдумы: секретари ЦК КПРФ Леонид Калашников, Алексей Корниенко, Дмитрий Новиков и руководитель народного предприятия Сергей Казанков.

Мы, коммунисты, выступаем против власти, которая проводит социальные реформы по уничтожению большей части населения России. Несмотря на трудности, мы боролись, боремся и будем бороться, пока не придем к победе.

  Справка

 Дмитрий НОВИКОВ родился 12 сентября 1969 года в Хабаровске. Депутат Госдумы V, VI и VII созывов. Кандидат исторических наук.

По инициативе и при непосредственном руководстве Дмитрия Новикова в 1993 году был воссоздан Амурский коммунистический союз молодежи. Преподавал в Благовещенском государственном педагогическом университете. В 2004 году Дмитрия Георгиевича избрали секретарем ЦК КПРФ.

Ныне Дмитрий Новиков — член Президиума ЦК КПРФ, заместитель председателя ЦК КПРФ, руководитель Центра политической учебы при ЦК КПРФ, который занимается подготовкой специалистов в области агитационно-пропагандистской и организационно-партийной работы.

Леонид КАЛАШНИКОВ родился 6 августа 1960 года в селе Степной Дворец Бурятии. Рано потерял родителей, с восьми лет вместе с сестрой воспитывался в детском доме в Улан-Удэ. Имеет два высших образования. Мастер спорта по подводному плаванию и пятиборью, выступал за сборные команды РСФСР на соревнованиях международного уровня.

Леонид Иванович трудился в Тольятти на Волжском автозаводе (ВАЗ) и в Москве — Едином электроэнергетическом комплексе. Активно выступал против так называемой реформы энергетики Анатолия ЧУБАЙСА — курса на дробление и распродажу по частям Единой энергетической системы России.

Член Президиума ЦК КПРФ и одновременно секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям. Депутат Госдумы V, VI и VII созывов. Председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Главный редактор «Рабочей газеты».

Алексей КОРНИЕНКО родился 22 июля 1976 года в Намангане Узбекской ССР. Депутат Госдумы V, VI и VII созывов. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.  Свободно владеет русским, английским и узбекским языками.

Преподавал в Ульяновской государственной сельхозакадемии, Московской финансово-юридической академии и Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий. До декабря 2012 года являлся вторым секретарем Ульяновского областного комитета КПРФ.

Секретарь ЦК КПРФ. Председатель общественной организации «Поколение Победы».

 Сергей КАЗАНКОВ родился 9 октября 1972 года в селе Марьино Юринского района Марийской АССР. Депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл III—VI созывов от КПРФ. Депутат Госдумы VII созыва. Окончил Казанский государственный медицинский университет и экономический факультет Чувашского государственного университета.

Сергей Иванович успешно работал главным врачом Шелангерской врачебной амбулатории  Звениговской районной больницы.

Руководитель народного предприятия — совхоза «Звениговский». Совхоз-миллиардер, которым руководит молодой коммунист, признан лучшим в мире производителем мясной продукции.

Источник: Галина МОХНАЧЕВСКАЯ, пресс-служба Якутского рескома КПРФ.
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