Патриотов пригласили пройти военную службу по контракту

В Якутске прошла акция «Твой выбор!», благодаря которой молодые люди смогли проконсультироваться и записаться на военную службу по контракту. Также в рамках акции выступила группа Союза Ветеранов Афганистана «СССР».

Акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!» Восточного военного округа прошла на площади Орджоникидзе, где проходил концерт вокальных и танцевальных коллективов Якутска, посвященный Дню России.

«Твой выбор!» проводится несколько раз в году. В этот раз юнармейцы ДОСААФ продемонстрировали сборку и разборку автомата, прямо на площади ребята организовали выставку художественных работ и полевую кухню с горячей кашей.

«Нашу акцию посетили около 30 человек, многие из них вернутся к нам, чтобы оформить военный контракт. Сегодня к нам обратились с различными вопросами и родители, чьи сыновья служат сейчас в армии. Неподдельный интерес проявили школьники, которые хотят связать свое будущее с военным делом», — поделился начальник пункта отбора по контракту по городу Якутску подполковник Андрей Герасименко.

В рамках городской акции на сцене выступила военно-патриотическая группа Российского Союза Ветеранов Афганистана «СССР» при поддержке ОЗРК «Хангалас». Белорусский коллектив посетил Якутск с концертом впервые.

Они побывали практически во всех горячих точках постсоветского пространства: в Чечне, Абхазии, Северной Осетии и Сирии. Сейчас они регулярно дают благотворительные концерты перед мирными жителями и военными подразделениями Донбасса.

«Якутяне — патриоты до корней волос. Мы должны были сегодня выступать на Красной площади, но дружба позвала нас сюда, и мы не смогли отказаться. Сердце России — в Москве, а душа — в Якутии«, — признался солист группы и кавалер двух Орденов Красной Звезды Александр Жадан.