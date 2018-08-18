Пассажиры «Якутии» ждут вылет вторые сутки: представитель авиакомпании уволился у них на глазах

Жанна Ксенофонтова на своей странице в соцсети пишет:

«Что за издевательство??? 😡😡😡😡 Думала что никогда до этого не дойдёт (в моей странице обычно нету претензий и кляуз к кому-либо), но на этот раз терпения больше нет! Авиакомпания «Якутия» оставила своих пассажиров прямо между небом и землёй в аэропорту г. Чита. По счёту 4 раз меняют время. По последним данным должны были лететь 00:25 19.08.18, а теперь изменили 17:00 19.08.18 (и то не факт) Ждём уже вторые сутки!!!

Айа я так больше не могу. Здесь ещё есть дети и старики!!! Представитель авиакомпании прямо при нас уволился, оставив своих пассажиров, послав всё к чёрту. Гостиницу не дают. У многих средств нету, так как все после отпуска. А аэропорт закрывают. Аны манна Чита аэропордун улэьиттэрэ этэллэринэн биьиэттэрэ регламеннарын уьаппатахтар уьу. Что делать не знаем🤷🏻‍♀️ #стыднозанаших #авиакомпанияЯкутия

Подписчиктарым баьаалыста репостаан, эрэ. Бары биллиннэр. Аны туран то5о сонуннарга да сайтарга да бу ситуация туьунан суруйбаттарый???!!! То5о???»