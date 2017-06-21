Пассажиры «Якутии» сутки ждали вылета из Новосибирска

Рейс авиакомпании «Якутия» из Новосибирска в Нерюнгри должен был вылететь в 13.20 в понедельник, 19 июня. Однако 120 пассажирам пришлось ждать вылета ровно сутки.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво пояснили, что отправка рейса в Нерюнгри задерживается из-за позднего прибытия самолёта.

«Задержка произошла из-за регламента работы аэропорта Нерюнгри», — сообщили НГС.НОВОСТИ в Новосибирской транспортной прокуратуре, добавив, что задержавшийся самолёт уже летит в Толмачёво, чтобы забрать пассажиров.

В пресс-службе авиакомпании «Якутия» между тем озвучили другую версию задержки: по их данным, самолёт не смог вовремя вылететь из Якутии за пассажирами в Толмачёво из-за технической неисправности — проблемы у самолёта с двигателем.

Пассажирам было предоставлено горячее питание и гостиница.

В итоге за пассажирами было отправлено резервное судно, и через сутки борт вылетел в Нерюнгри.