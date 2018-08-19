Пассажиры скандального рейса АК «Якутия» прилетят сегодня — СМИ

Пассажиры рейса № 482 авиакомпании «Якутия», двое суток ожидавшие вылета в Чите, прилетят сегодня в Якутск. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Ожидаемое время вылета рейса №482 по маршруту Чита — Якутск – 19 августа в 18.00 часов по местному времени. Об изменении в расписании и времени вылета пассажиры оповещаются», — сообщили в пресс-службе.

Рейс, который должен был быть осуществлен 17 августа из Читы в Якутск, был задержан из-а неисправности одновременно двух воздушных судов Sukhoi Superjet 100, что повлекло изменения в расписании полетов. По данным фактам создана специальная комиссия. К устранению неисправности незамедлительно приступили специалисты авиационно-технической базы авиакомпании совместно с представителями завода-изготовителя «Гражданские самолеты Сухого». На данный момент неисправности устранены.

В пресс-службе также сообщили, что представителем авиакомпании «Якутия» в аэропорту Читы оказывается помощь и содействие пассажирам. Предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе – гостиница, горячее питание и прохладительные напитки. Но шестерым пассажирам не хватило свободных мест в гостиницах, им пришлось переночевать в здании аэропорта. Их разместили в гостиницу только на следующий день.

Кроме того, один из представителей принял решение об увольнении.

«Работа представителя авиакомпании – ответственная, требующая оперативных действий. Действительно, один из представителей авиакомпании «Якутия» в Чите принял решение об увольнении. При размещении пассажиров перенесенного рейса в гостиницах, шестерым не хватило свободных мест, поэтому им пришлось переночевать в помещении аэровокзала. На следующий день они так же были размещены в гостинице», — сказали телеканалу в авиакомпании.

Авиакомпания «Якутия» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. При поступлении обращений, специалистами авиакомпании все вопросы будут отработаны в индивидуальном порядке.