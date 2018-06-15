Пассажиры авиакомпании «Якутия» не могут вылететь в Якутск из-за задержки рейсов

Десятки пассажиров авиакомпании «Якутия» 15 июня не могут вылететь в Якутск из Новосибирска и ряда других российских городов из-за задержки рейсов, передает телеканал «Якутия 24».

Так, задерживаются рейсы авиакомпании, следующие из Новосибирска, Читы и Санкт-Петербурга в Якутск. Кроме того, задержаны рейсы авиакомпании, вылетающие из Якутска в Читу, Санкт-Петербург и Среднеколымск, сообщается на информационном табло рейсов на сайте авиакомпании.

В пресс-службе компании сообщили, что комментарии будут даны позднее.

Как сообщал телеканал «Якутия 24», техническая неисправность воздушного судна Sukhoi Superjet 100, выявленная 13 июня, повлекла за собой нарушение графика полетов авиакомпании «Якутия».