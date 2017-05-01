Пассажиры «Аэрофлота» пострадали из-за попадания самолета в «воздушную яму»

В посольстве РФ в Таиланде сообщили, что в больнице находятся 12 пассажиров рейса Москва — Бангкок, двум из них понадобилась операция

БАНГКОК, 1 мая. Не менее 20 человек пострадали в результате попадания в «воздушную яму» самолета авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Бангкок. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

«У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне и иностранцы», — сообщил дипломат. По его словам, инцидент произошел во время снижения авиалайнера на подлете к Бангкоку.

«Пострадали, по всей видимости, те, кто не был пристегнут», — рассказал Соснов. Он отметил, что они доставлены в больницу в Бангкоке. Для оказания необходимой консульской помощи россиянам в медучреждение уже направлены сотрудники посольства.

Как сообщил посол России в Таиланде Кирилл Барский, в больнице остаются 12 человек. «Двоим пострадавшим сейчас проводится операция», — уточнил дипломат.

Посольство РФ в Таиланде открыло горячую линию после инцидента с авиарейсом из Москвы.

«Сотрудники посольства уже находятся в больнице, туда же направлен переводчик, — уточнил дипломат. — Всю информацию о происшествии можно получить в режиме реального времени в консульском отделе или у дежурного дипломата, а также на нашем сайте».

Номер телефона в российской дипмисии в Бангкоке +66-2-223-498-24.

При этом источник ТАСС в аэропорту Суваннапхум, где авиалайнер совершил посадку в 04:20 мск, сообщил о 25 пострадавших. По его данным, в больницу доставили 19 человек. «Остальные пассажиры получили необходимую помощь и отказались от дальнейшей госпитализации», — сообщил он, уточнив, что «больше всех пострадали пассажиры, находившиеся в хвостовой части лайнера».

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http://tass.ru/proisshestviya/4224235