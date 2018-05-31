АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.59
 72.52
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.05.2018, 12:30
Происшествия
Школьник украл смартфон и спрятал его в лесу
31.05.2018, 12:29
Происшествия
Правительственная группа вылетает в терпящий стихийное бедствие Верхнеколымский улус
31.05.2018, 12:20
Столица
Лучшие сказители Осуохая соберутся на Ысыах Туймаады
31.05.2018, 12:18
Происшествия
Полиция ищет пострадавших от действий «АартыкЭкспрессКредит»
31.05.2018, 12:10
Общество
Якутск в судьбе народов севера
31.05.2018, 12:00
Происшествия
Житель Якутска избил свою мать
31.05.2018, 11:59
Происшествия
Экстра
Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Якутска
31.05.2018, 11:50
Культура & Образование
В кинозале «Республика» пройдет благотворительная акция в поддержку пострадавшим от паводка
31.05.2018, 11:40
Красота & Здоровье
Мария Каменева: Всегда гордилась и горжусь тем, что я врач-кардиолог
31.05.2018, 11:30
Происшествия
В Якутии подтоплено пять населенных пункта
31.05.2018, 11:20
Столица
День России в Якутске (программа)
31.05.2018, 11:10
Политика
Айсен Николаев поручил в кратчайшие сроки устранить последствия паводка в Якутии
31.05.2018, 11:00
Финансы
«Вы стали для меня настоящей семьей»: Заведующая хранилищем АЭБ Ирина Бабой в кругу коллег отметила 70-летие
31.05.2018, 10:50
Спорт
Алданские каратисты постигают новые вершины
31.05.2018, 10:40
Происшествия
Восстановлены подстанции и линии электропередачи, пострадавшие в непогоду
31.05.2018, 10:30
Происшествия
Паводок отступает из подтопленного Среднеколымска
31.05.2018, 10:20
Происшествия
Осужден мошенник, который сдавал в ломбарды серебро под видом золота
31.05.2018, 10:15
Политика
Бывший КВНщик возглавит правительство?
31.05.2018, 10:10
Столица
Объявление
В Якутске на три дня перекроют улицу Чернышевского
31.05.2018, 10:00
Происшествия
За оскорбления бывшей жены в WhatsApp оштрафован житель Якутии
31.05.2018, 9:53
Политика
Резонанс
Анатолий Кырджагасов: Пройдет ли Айсен Николаев испытание славой и лестью?
31.05.2018, 9:50
Республика
Достояние и гордость: Алдан встречает Ысыах Олонхо
31.05.2018, 9:40
Политика
Игорь Колодезников: Научное сообщество поддержит Айсена Николаева
31.05.2018, 9:30
Экология
Эксклюзив
Названы победители экологической викторины «Знаешь ли ты Якутию?»
31.05.2018, 9:20
Республика
За сутки ледоход на Лене продвинулся на 160 км
31.05.2018, 9:10
Финансы
Сколько денег нужно якутянину для счастья?
31.05.2018, 9:00
Происшествия
В Якутске произошло три пожара
31.05.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 31 мая 2018
31.05.2018, 0:52
Политика
Официально: Первый указ врио главы Якутии
31.05.2018, 0:45
Политика
Фотофакт
Новый пост Егора Борисова
31.05.2018, 0:34
Политика
Экстра
Серия отставок и кадровых назначений от Айсена Николаева
31.05.2018, 0:17
Культура & Образование
С любовью к России
30.05.2018, 22:16
Общество
Общественность о назначении Айсена Николаева врио главы РС(Я)
30.05.2018, 22:08
Культура & Образование
В Ил Тумэне обсудили развитие образования Якутии
30.05.2018, 22:04
Политика
Айсен Николаев обсудил с Егором Борисовым вопросы развития республики
30.05.2018, 21:58
Политика
Перенесено расширенное заседание Совета Ил Тумэна
30.05.2018, 21:32
Культура & Образование
Завершился первый день лесопромышленного форума Якутии
30.05.2018, 21:15
Республика
Паводок–2018: на реке Лена ледоход продвинулся на 160 км
30.05.2018, 18:19
Политика
Эксклюзив
Первая командировка врио главы республики
30.05.2018, 18:16
Политика
Эксклюзив
Первый указ врио главы Якутии
30.05.2018, 18:10
Экономика
31 мая предстоят временные ограничения электроснабжения
30.05.2018, 18:07
Политика
Эксклюзив
О дальнейшем трудоустройстве Егора Борисова
30.05.2018, 18:00
Культура & Образование
Выпускники школ Якутии улучшили показатели сдачи ЕГЭ
30.05.2018, 17:55
Политика
Эксклюзив
Кого Айсен Николаев видит мэром Якутска?
30.05.2018, 17:50
Происшествия
Заключенный обманул жителей Якутии на 1 миллион рублей
30.05.2018, 17:49
Политика
Эксклюзив
Айсен Николаев обещал точечные кадровые изменения в правительстве
30.05.2018, 17:40
Столица
Автобусный маршрут № 124 переходит на летнее расписание
30.05.2018, 17:30
Культура & Образование
Фотофакт
Ольга Подлужная просит поддержать ее на голосовании британского шоу талантов
30.05.2018, 17:20
Культура & Образование
31 мая на площади Ленина пройдет концерт для сбора средств пострадавшим от паводка
30.05.2018, 17:10
Республика
Ущерб от паводка в Якутии превысил один миллиард рублей
30.05.2018, 17:00
Экономика
Эксклюзив
Якутские компании вошли в число лауреатов российской премии в предпринимательстве
30.05.2018, 16:50
Спорт
В Якутске состоится турнир по волейболу памяти Иосифа Николаева 
30.05.2018, 16:40
Республика
Вода из Колымы дошла до центральных улиц Зырянки
30.05.2018, 16:30
Спорт
Александр Чепиков взял серебро Кубка мира
30.05.2018, 16:20
Происшествия
«Нечистая вода»: В Якутске из-за антисанитарии закрыли цех по розливу воды
30.05.2018, 16:10
Спорт
В Якутске пройдет экологический велопробег
30.05.2018, 16:00
Столица
1 июня детей и родителей ждет праздник на площади Орджоникидзе
30.05.2018, 15:50
Желток
Эксклюзив
Знаменитая певица госпитализирована
30.05.2018, 15:40
Происшествия
Прокуратура уличила минспорта Якутии в нарушениях закона
30.05.2018, 15:30
Культура & Образование
Афиша
Анонс
5 и 7 июня состоятся Гала-концерты с участием более 100 музыкантов — выпускников ВШМ
30.05.2018, 15:20
Экология
Минприроды: Ущерб от паводка в колымских районах будет подсчитан после спада воды
30.05.2018, 15:16
Политика
Резонанс
Николай Местников прокомментировал назначение Айсена Николаева
30.05.2018, 15:10
Культура & Образование
В Театре юного зрителя — премьера мюзикла «Кот в сапогах»
30.05.2018, 15:00
Общество
В Якутии стартует телерадиомарафон в помощь пострадавшим от паводка
30.05.2018, 14:55
Желток
Эксклюзив
Якутяне сравнивают новую первую леди с Меланией Трамп
30.05.2018, 14:50
Происшествия
Из-за лесных пожаров в двух районах Якутии введен режим ЧС
30.05.2018, 14:40
Республика
Айсен Николаев встретился с главой ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым
30.05.2018, 14:30
Происшествия
В Усть-Янском районе вынесен приговор в отношении бывшего главы Силянняхского наслега
30.05.2018, 14:20
Спорт
Продолжается Спартакиада ЖДЯ: Кто сильнейший?
30.05.2018, 14:10
Политика
Врио главы Якутии официально представят 31 мая в Зале Республики
30.05.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Интервью
Тамара Васильева: Хороший анестезиолог — это человек решительный и … добрый
30.05.2018, 13:45
Происшествия
233 гектара леса объяты пламенем в Якутии
Архив новостей
Происшествия
31 мая 2018, 11:59
172

Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Якутска

В аэропорту Якутска экстренно приземлился пассажирский самолет Ан‐24. Причиной стало неисправное шасси, сообщило ИА Nation News.

Об инциденте сообщила авиакомпания «Якутия».

Уточняется, что на борту воздушного судна было 42 человека, включая четырех членов экипажа.

После приземления самолета, Ан-24 отбуксировали к месту стоянки. Командир корабля сообщил о разрушении на стойках пневматиков.

В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящий момент выяснением обстоятельств ЧП занимается специальная комиссия.

comments powered by HyperComments
Источник: https://360tv.ru/news/chp/passazhirskij-samolet-ekstrenno/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
26.05.2018, 21:41
Столица
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
27.05.2018, 8:08
Общество
Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
26.05.2018, 9:14
Республика
«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
30.05.2018, 9:30
Политика
Эксклюзив
Евгения Михайлова о назначении Айсена Николаева: Опыт у него достаточный
26.05.2018, 19:01
Происшествия
Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска
26.05.2018, 19:21
Общество
Резонанс
В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 0:22
Столица
Александр Подголов посадил фамильное дерево
28.05.2018, 20:31
Политика
Эксклюзив
Экстра
Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева
27.05.2018, 7:54
Культура & Образование
Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге
28.05.2018, 20:30
Политика
Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Объявление
Столица
31.05.2018

В Якутске на три дня перекроют улицу Чернышевского

Фотофакт
Политика
31.05.2018

Новый пост Егора Борисова

Культура & Образование
31.05.2018

С любовью к России

Общество
30.05.2018

Общественность о назначении Айсена Николаева врио главы РС(Я)

Политика
30.05.2018

Айсен Николаев обсудил с Егором Борисовым вопросы развития республики

Эксклюзив
Политика
30.05.2018

Первый указ врио главы Якутии

Эксклюзив
Политика
30.05.2018

О дальнейшем трудоустройстве Егора Борисова

Эксклюзив
Политика
30.05.2018

Кого Айсен Николаев видит мэром Якутска?