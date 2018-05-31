Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Якутска

В аэропорту Якутска экстренно приземлился пассажирский самолет Ан‐24. Причиной стало неисправное шасси, сообщило ИА Nation News.

Об инциденте сообщила авиакомпания «Якутия».

Уточняется, что на борту воздушного судна было 42 человека, включая четырех членов экипажа.

После приземления самолета, Ан-24 отбуксировали к месту стоянки. Командир корабля сообщил о разрушении на стойках пневматиков.

В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящий момент выяснением обстоятельств ЧП занимается специальная комиссия.