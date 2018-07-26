Пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку на борту самолета

В аэропорту Домодедово пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку с сотрудниками авиационной безопасности. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина начал буянить на борту прямо перед вылетом.
В аэропорту Домодедово пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку с сотрудниками авиационной безопасности. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина начал буянить на борту прямо перед вылетом. Экипаж принял решение высадить дебошира. Уже спускаясь по трапу, тот неожиданно ударил по голове сотрудника аэропорта. #ВестиRu
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.