Пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку на борту самолета

В аэропорту Домодедово пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку с сотрудниками авиационной безопасности. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина начал буянить на борту прямо перед вылетом. Экипаж принял решение высадить дебошира. Уже спускаясь по трапу, тот неожиданно ударил по голове сотрудника аэропорта. #ВестиRu

