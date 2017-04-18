Пасхальная неделя 2017: приметы, обычаи и традиции Светлой седмицы после Пасхи

Первая неделя после Пасхи с 17 апреля по 23 апреля 2017 в Православной Церкви называется Светлой седмицей.

Светлая седмица (светлая неделя, пасхальная неделя): Эта неделя сплошная: отменяется пост, читается краткое молитвенное правило — пасхальные часы, верующие стараются чаще бывать в храмах и причащаться Святых Христовых Таин.

О посте и молитве

После длительного пути Великого поста Святая Церковь предлагает своим чадам менее строгий устав. В Светлую седмицу положено радоваться тому событию, которое легло в основу нашей веры — Воскресению Господа Иисуса Христа.

Поэтому в течение последующих семи дней все посты отменяются, а значит, в среду и пятницу нет никаких ограничений в пище. Послабление распространяется также и на молитвенное правило.

В Светлую седмицу положено читать пасхальные часы вместо привычных нам утренних и вечерних молитв.

Об особенностях богослужений

Особыми являются и богослужения Светлой седмицы.

Все семь дней Светлой седмицы — это как бы один непрекращающийся день: повторяется одна и та же служба, причем она целиком поется, и ничего не читается. Во время каждой Божественной литургии совершается Крестный ход, символизируя собой шествие жен-мироносиц ко гробу Христа.

Царские врата в храмах открыты в знак того, что Гроб Господень пуст, камень от дверей его отворил Ангел.

В это время все прихожане могут наблюдать за происходящим в алтаре. Богослужения этих дней выстроены так, чтобы человек мог во все дни бывать в храме и причащаться Святых Христовых Таин.

Перед Причастием в эти дни читается последование ко Причастию и канон Пасхи вместо всех других канонов.

В Светлую субботу, прихожанам будет раздаваться великая святыня — артос, освященный в Пасхальную ночь. Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и немощей.

Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со словами «Христос воскресе!».

Не совершаются на Светлой седмице Таинство венчания и чтение заупокойных молитв. Даже отпевание усопших более чем наполовину состоит из песнопений Пасхи.

О времяпровождении Светлых дней

Светлая седмица — это не время загула, в эти святые дни не подобает пускаться «во все тяжкие».

Не стоит проводить это время в мирских развлечениях, чрезмерно есть и тем более упиваться вином.

Ведь Пасха — это радость Царствия Небесного и ради вечной радости, которая уготована верующим, стоит проявить воздержание здесь, на земле.

Лучшее и самое полезное, что мы можем сделать во дни Светлой седмицы – это посетить храм, сделать доброе дело, вспомнить об обездоленных и по возможности постараться поделиться с ними своей радостью.

В эти дни, конечно, можно гулять на природе, ходить в гости, но нужно помнить о Христе и, что настоящая радость будет только с Ним.

Апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь» (1 Фес. 5, 16).

Христианство — это и есть Пасхальная радость.

Все превосходящая радость победы над смертью, над злом, радость избавления от ада, избавления от власти дьявола. Это радость о Воскресении Христа.

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ПРИЛОЖЕНИЕ:

Пасхальные часы, Часы Святой Пасхи — многократно пропеваемая часть пасхального православного богослужения, замещающая собой в дни пасхальной седмицы Первый час, Третий час, Шестый час, Девятый час, Повечерие, Полунощницу, Утренние молитвы и Вечерние молитвы. В отличие от обычных часов (церковных служб), Пасхальные часы никогда не изменяются, не содержит псалмов и покаянных молитв (кроме Господи помилуй). Как и все пасхальные чинопоследования, Пасхальные часы исполнены радости и благодарения Христу Богу.

Вначале иерей возглашает: «Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в», а при его отсутствии мирянин начинает чтение словами: «Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.»

Далее всё кроме возгласа и отпуста священника поётся

«Ами́нь.»

Тропарь Пасхи: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.» (трижды)

Воскресная песнь, глас 6: «Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,..» (трижды)

Ипакои, глас 8: «Предвари́вшия у́тро я́же о Марии́, и обре́тшия ка́мень отва́лен от гро́ба,..»

Кондак, глас 8-й: «А́ще и во гроб снизше́л еси, Безсме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ си́лу,..»

Также и тропари, глас тот же: «Во гро́бе пло́тски, во а́де же с душе́ю я́ко Бог, в ра́и же с разбо́йником,..»

«Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.»

«Я́ко Живоно́сец, я́ко ра́я красне́йший, вои́стинну…»

«И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

«Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,..»

«Го́споди, поми́луй» (40 раз)

«Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

«Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,..»

«И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.»

«Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.»

«Ами́нь.»

«Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.»(трижды)

«Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

«Го́споди, поми́луй» (трижды)

«Благослови́.»

Священник произносит отпуст: «Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, и́стинный Бог наш,..»

«Ами́нь.»

«Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.»(трижды)

«И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному Воскресе́нию.»

Предстоятель либо старший из мирян трижды восклицает: «Христо́с воскре́се!»

Молящиеся трижды отвечают: «Вои́стину воскре́се!»