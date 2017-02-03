Партпроект Единой России для поддержки дальневосточного гектара

«Эксперты партпроекта «Единой России» «Дом садовода – опора семьи», ведущие агрономы и селекционеры России, готовы оказать всестороннюю профессиональную помощь владельцам «дальневосточного гектара» по всем направлениям – от первичной обработки земли до закладки новых садов, обеспечения семенами и саженцами для выращивания качественных районированных сортов фруктов, овощей и ягод», — заявил руководитель проекта «Дом садовода – опора семьи», член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег ВАЛЕНЧУК.

По словам Валенчука наработанный проектом многолетний опыт и хорошо апробированные по всей России формы обучения будут полезны новым владельцам усадеб, желающим добиться высоких стандартов урожайности и заинтересованным в передовых агротехнологиях.

«Безусловно, поправки в закон, которые дали возможность получения «дальневосточного гектара» любому гражданину страны, очень важны. Они значительно расширили географию желающих получить землю, на которой многие планируют развивать сельское хозяйство, туризм, строить инфраструктурные объекты для отдыха и развлечений. По данным социсследований, наблюдается значительный интерес к оформлению права на гектар у москвичей, петербуржцев, жителей Центральной России – от 10 до 20 процентов россиян», — отметил руководитель партпроекта.

По мнению Валенчука с началом третьего этапа реализации программы, который стартовал на днях, количество желающих будет только возрастать. «В связи с этим мы продумываем меры по поддержке людей, которые хотят жить и трудиться на своей земле, воспитывать детей в любви к Родине. Здесь необходимы специальные льготные программы кредитования, субсидирование малого бизнеса, поддержка семей в обеспечении стройматериалами, обучении», — добавил Валенчук.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО на срок пять лет. При этом земля должна быть свободна от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. В том случае, если через пять лет участок будет освоен, его можно будет взять в аренду или даже получить в собственность.