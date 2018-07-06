Партизан «доставил» в Намский улус символ Ысыаха Олонхо

Чистокровный бык якутской породы по кличке Партизан, полюбившийся всем без исключения гостям Ыссыаха Олонхо 2018 в Алдане, привез эстафету праздника в свой родной Намский улус.

На праздник в Алдан Партизан, прибыл из села Таастаах Намского улуса и принадлежит ГБУ «Сахаагроплем». Быка сопровождал Степан Иннокентьевич Заровняев — энтузиаст, ученый, популяризатор возрождения якутского скота. Вместе они проделали путь длиной более 600 км.

На месте проведения Ыссыаха Олонхо была построена изгородь, проведена вода. Небольшую трудность составило обеспечение быка травой. Так как видовой состав травы Алданского и Намского районов отличается друг от друга. В итоге соответствующая трава нашлась, и аппетиты Партизана были удовлетворены. Колоритный бык пользовался большим успехом у гостей праздника. От желающих сфотографироваться с животным не было отбоя. Но главной целью пребывания быка на алданской земле было участие в театрализованном представлении на открытии Ысыаха Олонхо, где его выход был яркой кульминацией по задумке режиссера праздника Руслана Тараховскго и вызвал небывалый восторг зрителей.

В ГБУ «Сахаагроплем» (руководитель Василий Тимофеевич Лукин) содержится 532 головы КРС якутской породы из них 170 коров. Предприятие имеет отделения в Горном, Намском, Амгинском, Оймяконском и Верхневилюйском районах. Руководство района в лице управления сельского хозяйства выразило желание разводить скот якутской породы в отдаленном селе Кутана, где порода разводилась бы в чистом виде. Данная порода привлекает большой жирностью молока и вкусным мясом. Возможно, в скором времени в Алданском районе появятся свои чистокровные якутские быки.