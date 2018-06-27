Партийный контроль в действии

Партийный проект «Единой России» «Комфортная городская среда» предусматривает благоустройство дворовых и общественных территорий, парков в городах и поселках России. Региональным координатором партийного проекта «Комфортная городская среда» в Республике Саха (Якутия) является член политсовета ЯРО ВПП «Единая Россия» Семенов Дмитрий Александрович, народный депутат республики, директор ГБУ ПЭСАЗ «Лена». В Якутии в рамках проекта «Комфортная городская среда» 2017 году было благоустроено 57 дворов, 17 скверов и общественных территорий и 1 парк, в т.ч. в Якутске – 21 двор и 9 скверов и общественных территорий.

На этой неделе рабочая комиссия администрации ГО «г. Якутск» во главе с советником главы ГО «г. Якутск» Деминой Н.А. и общественный совет партийного проекта под руководством Алексеевой Ирины Дмитриевны, главного архитектора г. Якутска начала проверку работ проведенных по благоустройству дворов и скверов в 2017 году.

По итогам проверки всех 21 дворовых территорий ГО «г. Якутск», благоустроенных по партийному проекту, Лучшими среди данных дворов признаны дворы по ул. Мерзлотная, 28, 29, 30, 31, ул. Ф. Попова 10/1, Б-Марлинского 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 и Кузьмина 34/3. Комиссия дала замечания по устранению выявленных недочетов и недоработок по работам, проведенным по благоустройству дворов управляющим компаниям, администрациям управ и СЭГХ г. Якутска.