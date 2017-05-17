Партийную акцию поддержали около шести тысяч якутян

12 мая ЯРО Партии «Единая Россия» провела республиканскую акцию «Подари Победу Родине, сделай шаг к своему Здоровью!», посвященной празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В акции приняли участие 25 улусов республики и город Якутск. Всего в акции приняли участие 5 997 человек, каждый из них сделал не менее 10 тысяч шагов.

В столице республики акцию провели в Парке культуры и отдыха.

Горожан, пришедших на акцию, приветствовал известный энтузиаст, руководитель Управления РС (Я) по лицензированию и осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции, руководитель клуба любителей скандинавской ходьбы «Стимул» Матвей ЛЫТКИН и координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» в Республике Саха (Якутия), главный врач ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» Светлана ДАВЫДОВА.

— Каждый год с замиранием сердца жду великий День Победы, наш народ никогда не забудет отвагу и храбрость наших дедов. Мы им благодарны за мирное небо над головою. Благодаря этой акции мы сделаем себя здоровее физически и духовно. Чем больше человек поддержит нас, тем крепче будет наша страна, — сказал Матвей Лыткин.

— Наша акция проходит в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» Партии «Единая Россия». На территории Якутии реализуется более 20 партийных проектов, из них к спорту и здоровому образу жизни относятся четыре проекта. Все они успешно реализуются. Для регионального проекта «Здоровое будущее» — эта акция одна из самых масштабных. И я уверена, что если после сегодняшнего дня к спорту и ходьбе приобщатся хотя бы десять человек, то это – Победа. Наша с вами победа!,- отметила Светлана Давыдова.

По итогам акции каждому участнику были вручены георгиевские ленточки.