Партийцы традиционно вышли на субботники

Весна пора субботников, 29 апреля в рамках Всероссийского субботника в год экологии в Российской Федерации партийный актив во главе Секретаря Местного политического совета Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Саввинова Александра Александровича, провели субботники на территории городского округа «город Якутск».

Были проведены субботники на территории озера Щорса, п. Табага, в Губинском, Гагаринском, Октябрьском округе, убрали территорию башни Якутского острога, белого озера и многое другое.

«В этом году, в год экологии в Российской Федерации жители города Якутска уделяют особое внимание благоустройству нашей столицы. На субботник вышли члены Местного политического совета Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члены фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Якутской городской Думе, члены Местного координационного Совета сторонников, члены «Молодой Гвардии» г.Якутска и секретари первичных отделений. Нашей общей задачей данного мероприятия является – привлечение внимания жителей города к проблеме загрязнения. Бутылки, пакеты, газеты становятся самым настоящим бедствием уютного уголка природы и места отдыха не только дружеских компаний, но и родителей с детьми. И если хотя бы некоторые из отдыхающих станут заботиться о том, чтобы убрать за собой мусор, экологическая ситуация, несомненно, улучшится», — утверждает заместитель руководителя исполнительного комитета Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — Попова Юлия Сергеевна.

Мы бы хотели обратиться ко всем жителям города Якутска не оставляйте за собой мусор! Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за чистый город.