Партия на основных выборах поддержит победителей предварительного голосования

Партия «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) проводит процедуру предварительного голосования в два этапа: 9 апреля — определены кандидатуры для последующего выдвижения на выборы в органы местного самоуправления, 28 мая – горожане выберут кандидата на должность главы столицы.

Основные же выборы запланированы в сентябре текущего года.

К слову, партия «Единая Россия» в Якутии, в отличие от других политических сил, не просто выдвинули кандидатов на все выборные должности в органы местного самоуправления, но еще и не по одному. Это, в первую очередь, говорит о том, что «скамейка запасных», кадровый резерв у партии серьезный.

Так, 9 апреля, в 32 муниципальных районах, где прошли предварительные голосования приняли участие более 70 500 человек, что составляет около 20 процентов от общего числа избирателей в тех улусах, где проводились предварительные голосования. Если взять по процентному соотношению, то больше всего выборщиков вышло в Верхоянском улусе — 44,53 процентов, в абсолютных числах это — 3 611 человек. На втором месте Сунтарский улус — 46,78 процентов, в количествах — 2 349. В самом крупном улусе Мегино-Кангаласском проголосовало — 7 384 человек, это почти 40 процентов от общего числа избирателей. Самая высокая явка, кроме вышеперечисленных улусов, наблюдалась в Горном, Амгинском, Верхневилюйском, Томпонском, Усть Алданском, Чурапчинском улусах.

По итогам праймериз самыми рейтинговыми главами, действующими и потенциальными, стали Николай СТАРОСТИН (Мегино-Кангаласский), Владимир ПОСКАЧИН (Верхневилюйский), Василий ЛУКИН (Вилюйский), Гаврил ЧИРИКОВ (Верхоянский), Леонид КИМ (Нюрбинский), Михаил ЗАХАРОВ (Оймяконский), Евгений СЛЕПЦОВ (Среднеколымский), Яков СТЕПАНОВ (Томпонский).

В мае-июне будут определяться кандидаты на выдвижение на тех или иных выборных должностях от имени партии «Единая Россия».

Победителей партийной процедуры – предварительного голосования – партия поддержит на основных выборах.