Паромы начали курсировать по маршруту Якутск-Нижний Бестях

25 мая 2017 года паромы СК «Якутск» начали курсировать по маршруту Якутск — Нижний Бестях. Всего работает 4 парома, которые отходят по мере наполняемости. 26 мая будет сформирован график движения судов. Напомним, что тарифы на паромную переправу, по решению Госкомцен республики, остались на уровне 2016 года. comments powered by HyperComments Источник: https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2770742

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