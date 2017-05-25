25 мая 2017 года паромы СК «Якутск» начали курсировать по маршруту Якутск — Нижний Бестях. Всего работает 4 парома, которые отходят по мере наполняемости. 26 мая будет сформирован график движения судов. Напомним, что тарифы на паромную переправу, по решению Госкомцен республики, остались на уровне 2016 года.comments powered by HyperComments
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Паромы начали курсировать по маршруту Якутск-Нижний Бестях
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