Паромная переправа откроется 20 мая?

4 мая 2017 года в Минтрансе республики в преддверии навигации традиционно обсудили вопросы организации паромных переправ. В нем приняли участие представители перевозчиков, муниципальных образований, администрации Ленского бассейна, УГМС, ГИБДД и надзорных органов.

По информации гидрометеослужбы в этом году ледоход пройдет раньше установленных сроков на 7-9 суток. По предварительным прогнозам река Лена в районе Якутска очистится в 20-х числах мая, следовательно, примерно 23-24 числа откроется судоходная обстановка и паромы начнут курсировать по маршруту «Якутск — Нижний Бестях». На этом маршруте будут работать 9 паромов.

На грузовых перевозках по маршруту «Кангалассы – Соттинцы» будут привлечено 2 ед. парома, а по линии «Мохсоголлох – Качикатцы» — 7 паромов.

В настоящее время перевозчики обустраивают причалы и завершают работу по подготовке паромов к навигации.

По итогам Министр Семен Винокуров призвал участников совещания провести подготовительные работы на должном уровне и рекомендовал представителям ГИБДД усилить дежурство на паромных переправах в выходные дни.