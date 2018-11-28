Парочка проломила стену, чтобы добраться до водки

Утром в дежурную часть в ОМВД России по Томпонскому району обратилась продавец магазина. Женщина заявила, что ночью неизвестные похитили 14 бутылок водки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались 42-летняя и ранее судимый 34-летний уроженцы Томпонского района.

Установлено, что подозреваемые являются сожителями и ранее в магазине они попытались договориться, чтобы купить алкоголь в долг. Но им было отказано, после чего, пара решила любым путем добыть спиртное. Для этого они ночью, вооружившись топором, проникли через окно в пекарню, находящуюся по соседству с магазином. Проломив общую стену, подсвечивая себе спичками, они добрались до алкоголя и похитили 14 бутылок водки, положив его в предусмотрительно взятый из дома мешок из-под муки, после чего, скрылись.

Как показала экспертиза, опилки, найденные на одежде и валенках подозреваемых, идентичны обнаруженным на месте происшествия.

Часть похищенного подозреваемые распили, остальное полицейские обнаружили во дворе дома и в салоне сломанного автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.