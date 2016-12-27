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Общество
27 декабря 2016, 1:15
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Парламентская комиссия: Сносить Лямпушку – бред!

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Состоялась пресс-конференция по итогам поездки членов парламентской комиссии на объект «Визит-центр на территории природного парка «Усть-Вилюйский»
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Председатели постоянных комитетов Госсобрания (Ил Тумэн) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор ФЁДОРОВ, по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр РОМАНОВ, народный депутат республики Иннокентий ВАСИЛЬЕВ, журналист, сопредседатель ОНФ Якутии Антон ЖОНДОРОВ 26 декабря 2016 года дали пресс-конференцию по итогам поездки членов парламентской комиссии на объект «Визит-центр на территории природного парка «Усть-Вилюйский».
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В пресс-конференции также приняли участие председатель постоянного комитета Ил Тумэна по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр КОРЯКИН, министр охраны природы Якутии Сахамин АФАНАСЬЕВ, директор ООО «Стройкон» Николай ПОЛУШКИН, представители СМИ.
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Виктор Фёдоров сообщил, что 18 ноября 2016 года спикер якутского парламента Александр ЖИРКОВ издал распоряжение «О создании комиссии по вопросу строительства объекта «Визит-центр на территории природного парка «Усть-Вилюйский». Данная комиссия создана в рамках контрольных полномочий Государственного Собрания (Ил Тумэн) в составе семи народных депутатов республики. Председателем парламентской комиссии спикер Ил Тумэна назначил Виктора Фёдорова. Комиссии было поручено ознакомиться с проектно-сметной и иной документацией, связанной со строительством объекта; до конца 2016 года организовать выезд членов комиссии для ознакомления с объектом и довести полученную информацию до сведения народных депутатов республики.

Во исполнение распоряжения председателя Ил Тумэна 22-23 декабря Виктор Фёдоров с членами парламентской комиссии, народными депутатами республики Александром Романовым и Иннокентием Васильевым, а также сопредседателем ОНФ республики Антоном Жондоровым посетили Визит-центр на территории природного парка «Усть-Вилюйский», который находится в 120 км. от посёлка Сангар Кобяйского улуса.

Но ещё до выезда, по словам Виктора Фёдорова, были направлены депутатские запросы в Министерство охраны природы республики, Минэкономики и Минстрой Якутии и ряд других министерств представить информацию по вопросу строительства обсуждаемого объекта. Со ссылкой на ответ министра охраны природы Сахамина Афанасьева на депутатский запрос Виктор Фёдоров рассказал предысторию строительства «Визит-центра».

Так, решение было принято в 2015 году в рамках реализации республиканской государственной программы «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» «в целях усиления охраны особо охраняемой природной территории, развития экологического туризма, укрепления материально-технической базы ГБУ «Природный парк «Усть-Вилюйский» были предусмотрены субсидии на монтаж деревянных домов на сумму 19 млн 309 тыс. рублей». В апреле 2013 года состоялся первый аукцион на поставку готовых домокомплектов, который был признан несостоявшимся. Повторная закупка путём запроса предложений проведена в декабре 2015 года, но и его решение было отменено. Наконец, 29 декабря 2015 года состоялся ещё один аукцион, победителем которого определён ООО «Стройкон», с которым, по словам Фёдорова, «был заключён государственный контракт на поставку готовых деревянных домов с технической документацией по обустройству территории и монтажу деревянных домов с инженерными и электрическими сетями для нужд Природного парка «Усть-Вилюйский» на сумму 19 млн 109 тыс. рублей со сроком исполнения до 15 марта 2016 года».

«29 января 2016 года исполнителем работ получено разрешение на строительство от администрации Кобяйского улуса. На основании выданного разрешения ООО «Стройкон» начинает исполнение обязательств. В ходе исполнения контракта Минприроды Якутии были установлены факты нарушения сроков поставки и несоответствия техзаданию поставляемых материалов. Соглашением от 28 апреля 2016 года госконтракт между ООО «Стройкон» и ГБУ Республики Саха (Якутия) «Природный парк «Усть-Вилюйский» был расторгнут. Тем не менее, на основании полученных разрешений на строительство от администрации Кобяйского улуса ООО «Стройкон» продолжил вести работу в качестве инвестора-застройщика данного объекта с использованием собственных средств. По завершении работ ООО «Стройкон» 30 сентября 2016 года обращается в правительство Республики Саха (Якутия) с просьбой оказать содействие в решении вопроса о выкупе в государственную собственность республики объекта «Визит-центр» на территории природного парка «Усть-Вилюйский» с приложением сводного сметного расчёта стоимости строительства на общую сумму 107 млн 413 тыс. 718 рублей», – сообщил Виктор Фёдоров.

Виктор Фёдоров сообщил, что в целях принятия в государственную собственность объектов «Визит-центра» министерством охраны природы республики подготовлен проект распоряжения правительства республики о создании межведомственной комиссии по приёмке объекта в госсобственность Якутии. Парламентарий пояснил, что межведомственной комиссией будет проведена работа по обследованию и проверке документов, подтверждающих соответствие принимаемого объекта нормам, правилам и утверждённому проекту сметной документации объекта, а также обоснование увеличения объёмов финансирования. На основании заключения этой межведомственной комиссии будут рассмотрены вопросы окончательной стоимости объектов и дальнейшего приобретения пестрёных объектов в госсобственность.

Виктор Фёдоров повторил, что разрешение на строительство получено 29 января 2016 года. Разрешение подписано главой Кобяйского улуса Игнатом СПИРИДОНОВЫМ. Имеется техническое задание по проекту. «В ходе выезда на территорию «Визит-центра» мы увидели, что все объекты соответствуют техническому заданию. На все объекты имеются технические паспорта, оформленные в соответствии с требованием. Имеется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29 сентября 2016 года, подписанное главой Кобяйского улуса Спиридоновым», – сказал он. Председатель комиссии парламента республики рассказал, что члены комиссии посетили все объекты «Визит-центра», ознакомились с документацией.

Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев добавил, что в Якутии действуют шесть природных парков, которые имеют статус ГБУ – государственных бюджетных учреждений и финансируются из бюджета Якутии. «Их задача – обеспечить стабильный поток экологических туристов для обеспечения рекреационных целей, чтобы жители Якутии и России имели возможность отдыхать на территориях природных парков», – сказал он. Министр подчеркнул, что после расторжения договора застройщик принял решение строить за счёт собственных средств. «Республика ни одного рубля не инвестировала. Инвестор за счёт собственных средств проложил дорогу, завёз материалы и начал строительство. Построив объект, в сентябре обратился с просьбой рассмотреть возможность выкупа», – сказал он и добавил, что окончательная стоимость объекта будет определена по итогам работы межведомственной комиссии и повторной госэкспертизы.

Между тем, прокуратура республики предлагает снести объекты, построенные на территории Природного парка. В свою очередь, Николай ПОЛУШКИН выразил уверенность, что найдёт покупателя на построенный его фирмой объект. В защиту строителя Виктор Фёдоров напомнил, что объект построен в соответствии с техническим заданием, разрешение есть, акты приёмки подписаны, техпаспорта в наличии.

«Сейчас мы рассматриваем проект Стратегии развития Якутии 2030-2050. Я чётко уверен, что в 50-ые годы основной статьёй доходов республики будет туризм, а не нефть и газ. Считаю, что в республике необходимо открывать нормальные гостиничные туристические комплексы в природных парках «Усть-Вилюйский», «Ленские столы», речка Синяя и в Моме. Отдавать частнику эти земли неправильно. Она должна быть в государственной собственности, это ведь природоохранные территории. Но и государству заниматься туризмом не стоит. Эти комплексы на конкурсной основе должны отдаваться туристическим фирмам для организации отдыха, рыбалки, сбор ягод-дикоросов, прогулок по туристическим маршрутам. Наша однозначная позиция – чтоб «Визит-центр» стал общедоступным туристическим комплексом. Наша задача, чтобы объект стал народным достоянием», – выразил своё мнение Виктор Фёдоров, к которому присоединился парламентарий Иннокентий Васильев. По мнению Васильева, «Визит-центр» может стать прекрасным местом для семейного отдыха.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна Александр Романов сказал, что как бывший строитель оценил качество построенных объектов, «объекты соответствуют проектно-сметной документации».

Ещё один участник выезда общественник Антон Жондоров также отметил, что «с объективной точки зрения сносить сейчас объекты – это бред». «При этом самый важный момент, при котором допустим выкуп, – это чёткий бизнес-план с чётким обоснованием его рентабельности и прибыльности, что туда пойдёт поток туристов. Но прежде необходимо решить вопрос о его стоимости. При этом должно быть понимание, что деньги будут выдаваться под проект, который в будущем принесёт доход тому же бюджету республики», – высказал своё мнение Антон Жондоров.

Таким образом, окончательное решение будет принято по итогам работы межведомственной комиссии республики. Виктор Фёдоров сообщил, что парламентская комиссия по итогам проверки составит отчёт, который будет рассмотрен на очередном пленарном заседании Государственного Собрания (ил Тумэн) Якутии.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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