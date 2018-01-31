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Парламентарии обсудят методику оценки ущерба природе Крайнего Севера

1 февраля в 15.00 ч. в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) состоится круглый стол на тему «Об оценке ущерба коренным малочисленным народам Севера при промышленном освоении территорий традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера».

Сложные природно-климатические условия, уязвимость традиционного образа жизни и малочисленность каждого из народов Севера обусловили необходимость формирования в стране и республике особой государственной политики в отношении их устойчивого развития, предусматривающей системные меры по сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни и исконной среды обитания этих народов.

На круглом столе под руководством председателя постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елены ГОЛОМАРЕВОЙ и заведующего кафедрой Арктического права и права стран АТР юридического факультета СВФУ им М.К. Аммосова Анатолия СЛЕПЦОВА обсудят концепцию разработки «Методики определения убытков коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и хозяйственной деятельности в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, возникающих в результате нанесения ущерба природной среде деятельностью организаций всех форм собственности».

С докладами выступят первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) Вячеслав ШАДРИН, министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Анатолий БРАВИН, профессор кафедры экономики и управления развитием территорий ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова, доктор географических наук Евдокия БУРЦЕВА.

В дискуссии примут участие член комиссии по этнологической экспертизе Республики Саха (Якутия), общественный помощник народного депутата Республики Саха (Якутия) Наталья СИВЦЕВА, директор Института биологии и проблем криолитозоны СО РАН, кандидат биологических наук. Иннокентий ОХЛОПКОВ, ученый-секретарь НИИ Института прикладной экономики Севера СВФУ Владимир ВЕЛИЧЕНКО, руководитель отдела по развитию коренных малочисленных народов Севера при Академии наук Республики Саха (Якутия), доктор экономических наук Ирина САМСОНОВА, глава родовой общины Алданского района Татьяна ТИХОНОВА.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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